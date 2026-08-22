علیرضا افتخاری تصادف کرد؛ بهبود وضعیت عمومی و ترخیص از بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا افتخاری، هنرمند خوش‌نام موسیقی سنتی کشورمان، در جریان سفر خود از اصفهان به مقصد تهران در اثر برخورد شدید خودروی شخصی‌اش با یک دستگاه کامیون سنگین دچار حادثه شد.

علی عزیزی، مدیر برنامه‌های این خواننده باسابقه، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر اظهار داشت که این سانحه به دلیل برخورد خودروی حامل آقای افتخاری با یک کامیون سنگین در جاده رخ داده است. وی در خصوص جزئیات این اتفاق گفت که در لحظه وقوع تصادف، شدت ضربه باعث برخورد سر آقای افتخاری با شیشه جلوی خودرو شد که بلافاصله پس از این حادثه، وی برای بررسی‌های پزشکی و اقدامات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

عزیزی با اشاره به روند بهبود شرایط جسمانی این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: پس از انجام معاینات دقیق پزشکی مشخص شد که خوشبختانه آسیب جدی به وی وارد نشده و وضعیت عمومی وی کاملاً مساعد است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، علیرضا افتخاری پس از طی مراحل درمانی و تأیید پزشکان، از بیمارستان ترخیص شده و هم‌اکنون در سلامت کامل به سر می‌برد.