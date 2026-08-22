۲ نفر در انفجار طلافروشی مشهد زیرآوار محبوس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: در پی وقوع انفجار در یک مغازه طلاسازی و طلافروشی واقع در خیابان احمدآباد ۲ نفر مصدوم و زیر آوار محبوس شدند. این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و فوری نیروهای حریق و نجات به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: انفجار در یک مغازه طلافروشی در ۲ طبقه شامل؛ زیرزمین و همکف رخ داده و به ۲ واحد تجاری مجاور نیز خسارت وارد شده بود.

فرخنده ادامه داد: در این حادثه، یک مرد در طبقه زیرزمین و یک زن در طبقه همکف محبوس شدند که هر ۲ مصدوم در کوتاه‌ترین زمان از زیر آوار خارج شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: یکی از مصدومان دچار سوختگی شده بود.

به گفته وی پس از رهاسازی هر دو مصدوم برای اقدامات درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.

فرخنده با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، از واحدهای صنفی و صنعتی که از کپسول‌های گاز و سیلندرهای تحت فشار استفاده می‌کنند، خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، استفاده از شلنگ‌های استاندارد، بست‌های مناسب و اطمینان از بسته بودن شیر گاز پس از پایان کار توجه ویژه داشته باشند و عوامل جرقه‌زا را در محیط‌های کاری کنترل کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.