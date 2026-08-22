https://mehrnews.com/x3cRY4 ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6924388 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۱ اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن ارومیه - مردم ارومیه در حمایت از وطن، نیروهای مسلح و لبیک به ندای رهبرd در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6924388 کپی شد مطالب مرتبط ولایت رمز اقتدار ملت ایران؛ اجتماعات مردم مقدمه ظهور است مکتب شهدا پادزهر انحرافات جامعه است توهمی که پهلوی را به فکر تغییر تاریخ انداخت/ایدئولوژی باستانگرایی شاه روایت ۱۷۵ شب در ضیاءآباد؛ وقتی حضور مردم به یک عهد تبدیل شد تجمع باشکوه شبانه مردم آزادشهر در تداوم شبهای مقاومت ملی برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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