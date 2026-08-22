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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۱

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن

ارومیه - مردم ارومیه در حمایت از وطن، نیروهای مسلح و لبیک به ندای رهبرd در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6924388

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