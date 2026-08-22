استاندار خوزستان درگذشت پدر ۴ شهید را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده با صدور پیامی، درگذشت اسوه صبر و استقامت، مرحوم مغفور حاج جمعه اسفندیاری، پدر ارجمند شهیدان والامقام «اکبر، مهری، نسرین و فروغ اسفندیاری» و همسر گرامی شهیده معزز «زهرا اسفندیاری غریب‌وند» را تسلیت گفت.

استاندار خوزستان در این پیام، این مصیبت بزرگ را به همه بازماندگان داغ‌دیده، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان و جامعه معزز ایثارگری خوزستان تسلیت و تعزیت عرض کرد و با اشاره به افتخار پرورش فرزندانی رشید و غیور در دامان این پدر فقید، تصریح کرد: ایشان با نثار چندین شهید و یک همسر شهیده، عرق خویش به این خاک و تعلق خاطر خود به آرمان‌های انقلاب را به منصه ظهور رساند و بی‌گمان در پیشگاه حضرت حق، منزلتی رفیع خواهد داشت.

موالی‌زاده، نام نیک این خانواده معزز را در دفتر ایثار و مقاومت این مرزوبوم جاویدان دانست و افزود: روح بلند این پدر صبور، با شهیدان عزیزش در جوار رحمت الهی، آرامش ابدی خواهد یافت.