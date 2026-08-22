حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش نسبی دمای هوا در استان تهران از فردا خبر داد و اظهار کرد: روند افزایش نسبی دما از فردا آغاز می‌شود و هوای گرم تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: پیرو هشدار هواشناسی زرد شماره ۳۹، موج ناپایداری تا روز دوشنبه در استان تهران فعال خواهد بود.

وی ادامه داد: در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات، احتمال بارش رگباری همراه با رعدوبرق وجود دارد.

خورشیدی با اشاره به افزایش دما و کم‌بارشی ماه‌های گذشته تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است مصرف آب و برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی مدیریت و در مصرف این منابع صرفه‌جویی شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ورامین با دمای ۴۰ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان تهران بوده است.

وی افزود: فیروزکوه و آبعلی نیز با دمای ۱۳ درجه بالای صفر، خنک‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: دمای هوای تهران در خنک‌ترین ساعت به ۲۳ درجه و در گرم‌ترین ساعت به ۳۷ درجه بالای صفر رسید.