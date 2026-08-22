مدودف: به سمت پیروزی در عملیات ویژه در حال حرکتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو با فشار خارجی عظیمی روبرو است؛ اما به سمت پیروزی در عملیات ویژه نظامی در حال حرکت است. اوکراین نیمی از جمعیت و ۲۰ درصد از اراضی را که به‌طور اتفاقی در اختیارش قرار گرفته بود، از دست داده است.

معاون شورای امنیت روسیه در این باره اضافه کرد: سرزمین‌ های بازپس‌ گرفته‌ شده بیشتری در راه خواهد بود؛ ارتش شجاع روسیه این موضوع را تأیید می‌ کند. روسیه بر چالش‌ های کنونی غلبه کرده و با اطمینان در حال حرکت رو به جلوست.

دیمیتری مدودف در ادامه افزود: روسیه پس از پایان عملیات نظامی ویژه نیز به توسعه پویا و تأمین امنیت خود ادامه خواهد داد. حزب روسیه متحد به حمایت از همه کسانی که از حملات تروریستی رژیم کی یف آسیب دیده‌ اند، ادامه خواهد داد. مبارزان روسیه به طور شایسته‌ در برابر یک رژیم وحشی در حال نبرد هستند.

وی خاطرنشان کرد: روسیه با موفقیت در برابر فشار تحریم‌های غرب مقاومت می‌ کند و شرکای جدیدی پیدا کرده است. باید تمامی دستاوردهای روسیه در مقابله با تحریم‌ها تثبیت و حفظ شود. روسیه از حاکمیت واقعی برخوردار است. سران کنونی اتحادیه اروپا، نوادگان مستقیم و وارثان ایدئولوژیک فاشیست‌ها هستند. اوکراین کشوری خیالی است که در آن طی دهه‌ ها افرادی با انحرافات اخلاقی و نفرتی وحشیانه از هر آنچه روسی است، پرورش داده شده اند.