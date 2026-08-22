به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای بخش کشاورزی استان در هفته دولت اظهار کرد: این طرحها در حوزههای مختلف کشاورزی با حضور مسئولان استانی و معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: اجرای پروژههای یادشده زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰۸ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای یکهزار و ۳۹۵ نفر را فراهم کرده و در مجموع سه هزار و ۱۴۲ خانوار از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به منابع مالی اجرای این طرحها گفت: ۱۶ هزار و ۹۴ میلیارد ریال از مجموع سرمایهگذاری انجامشده از محل آورده شخصی و خودیاری سرمایهگذاران، ۴۰۱ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، ۴۰۵ میلیارد ریال از منابع ملی و یکهزار و ۳۳۷ میلیارد ریال نیز از تسهیلات بانکی تأمین شده است.
افتتاح ۱۱ پروژه آب و خاک
شفیعی ادامه داد: در حوزه آب و خاک ۱۱ پروژه با اعتبار ۷۸۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که با اجرای آنها ۴۸۵ نفر اشتغال غیرمستقیم پیدا کرده و یکهزار و ۲۰۵ خانوار از مزایای این طرحها بهرهمند میشوند.
وی اضافه کرد: در بخش باغبانی و گلخانه نیز ۶ پروژه با سرمایهگذاری دو هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد که برای ۴۱ نفر اشتغال مستقیم و ۲۹ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند و ۲۱۲ خانوار را تحت پوشش قرار میدهد.
توسعه شهرکهای کشاورزی و صنایع تبدیلی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به پروژههای حوزه طیور گفت: دو طرح با اعتبار دو هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال در این بخش به بهرهبرداری میرسد که برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و ۵۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
شفیعی افزود: در حوزه شهرکهای کشاورزی نیز دو پروژه با سرمایهگذاری دو هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال افتتاح میشود که زمینه اشتغال مستقیم ۴۲ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۶۶ نفر را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه یک پروژه شیلاتی نیز با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد، گفت: این طرح برای دو نفر اشتغال مستقیم و ۶ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین از اجرای ۱۰ پروژه در حوزه امور عشایر با اعتبار ۲۴۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این طرحها اشتغال غیرمستقیم ۴۸۹ نفر را به همراه داشته و ۴۸۹ خانوار عشایری از آنها بهرهمند میشوند.
شفیعی، صنایع تبدیلی و تکمیلی را از بخشهای مهم پروژههای هفته دولت عنوان کرد و گفت: هشت پروژه این حوزه با سرمایهگذاری ۱۰ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال افتتاح میشود که برای ۱۰۳ نفر اشتغال مستقیم و ۲۶۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
بیش از ۸۸ درصد سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اجرای پروژهها اظهار کرد: بیش از ۸۸ درصد اعتبارات طرحهای قابل افتتاح از محل آورده شخصی و خودیاری سرمایهگذاران تأمین شده است که بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به ظرفیتهای کشاورزی استان است.
وی توسعه زیرساختهای تولید، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت فرآوری محصولات را از مهمترین محورهای پروژههای امسال دانست و گفت: شرکت «تارالا کشت آروان» در شهرک کشاورزی بناب، کارخانه شیر پاستوریزه «سرشیران» در میانه، مرغ مادر «حسینپور» در مراغه و سردخانه دومداره «شهبازپور» در میانه از جمله طرحهای شاخص قابل افتتاح هستند.
شفیعی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، به افزایش تولید، توسعه زیرساختها، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان کمک خواهد کرد.
وی همچنین از برگزاری برنامههایی همچون میز خدمت در نماز جمعه، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، ائمه جمعه و فرمانداران، غبارروبی مزار شهدا، حضور مدیران در رسانهها، تجلیل از کشاورزان نمونه، جشنواره محصولات کشاورزی ارسباران، حضور در سامانه سامد و برپایی نمایشگاه در هفته دولت خبر داد.
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