قصور یا عمدی بودن حادثه منا مشخص شود/ ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در حاشیه مراسم تشییع جانباختگان حادثه منا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حادثه منا یک فاجعه حتمی و قطعی است اظهار کرد: باید علت این حادثه که منجر به کشته شدن هزاران حجاج خانه خدا شده است روشن شود.

وی افزود: بهترین پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب است و همه کشورهایی که در این حادثه شهید شدند نماینده ای از آنان در این کمیته حضور داشته باشند تا تکلیف این شهدا و بازماندگان آنان روشن شود.

اکرمی تاکید کرد: قطعا بی تفاوتی ها و بی اعتنایی ها به خون حجاج بیت الله الحرام مقبول کسی نیست باید مشخص شود علت این حادثه قصور بوده یا از روی عمد اتفاق افتاده است.