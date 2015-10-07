به گزارش خبرگزاری مهر، «داره صبح میشه» اولین تجربه سینمایی یلدا جبلی است که از ۴ مهر در سینماهای «هنر و تجربه» اکران شده و قرار است بابک کریمی یکی از بازیگران اصلی این فیلم روز شنبه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۷ در باغ موزه سینما همراه جمعی از خبرنگاران و مردم به تماشای فیلم بنشیند.

فیلم «داره صبح میشه» اولین تجربه سینمایی یلدا جبلی به تهیه کنندگی فردین خلعتبری است.

این فیلم روایت مهمانی شب قبل از ازدواج گلی (الهه حصاری) و سامان (امیرحسین آرمان) است که اواخر شب یک بازی را شروع می کنند و بعد داستان فیلم وارد قصه باقی شخصیت ها می شود که بهانه ای برای پرداخت به عاشقانه های چهار نسل امروز ایران است.

یلدا جبلی پیش از این تجربه ساخت تله فیلم هایی به نام های «این جاده دو طرفه است» و «یک فنجان چای گرم» را در پرونده کاری خود دارد.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: تدوینگر:‌ یلدا جبلی، نویسنده: یلدا جبلی، سمیه تاجیک، فیلمبردار: مجید گرجیان، آهنگسار و طراح صحنه:‌ فردین خلعتبری، صدابردار: محمود خرسند، حامد صمد زاده، صداگذار: ایرج شهزادی، طراح گریم: محمد قومی، طراح لباس:‌ مریم نعیم زاده، مدیر تولید: مریم بهاری، عکاس:‌ حبیب مجیدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز:‌ علی هاشمی، دستیار تهیه کننده:‌ آرش جبلی، سرمایه گذار: فردین خلعتبری، مشاور رسانه ای: دنیا مدنی، طراح پوستر: ترلان لطفی زاده.

بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند از: رویا نونهالی، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، مهدی احمدی، ایرج شهزادی، امیر حسین آرمان، الهه حصاری، فریبا جدیکار، گیلدا حمیدی، ارنواز صفری، ارشیا جم، مانی مزکی، زهرا صادقی، آرش لاجوردی، نرگش نوظهور و حمیرا نونهالی.