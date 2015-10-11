مراسم سومین سالروز سفر رهبری به خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه همزمان با نوزدهم مهرماه، سالروز سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در مهر ماه سال ۹۱، مراسم گرامیداشت سومین سالروز این سفر در بجنورد و با شرکت مسئولان و اقشار مختلف مردم این استان برگزار شد.

در این مراسم استقبال نمادین از کاروان رهبری از محل فرودگاه بجنورد تا میدان حضرت قائم(عج) این شهر برگزار شد و مردم در حمایت از رهبری و ولایت فقیه شعارهایی سر دادند.

همچنین بر اساس برنامه قرار است امشب در تمامی مساجد خراسان شمالی، نمازگزاران دو رکعت نماز شکر برای سلامتی مقام معظم رهبری اقامه کنند.

همچنین بهره برداری از پروژه های مصوب سفر رهبری در سفر به خراسان شمالی در بخش های مختلف از دیگر برنامه های هفته جاری است که به یمن سفر رهبری به استان از سوی شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی به عنوان هفته «برکت و بصیرت» نامگذاری شده است.

مقام معظم رهبری نوزدهم مهر ماه سال ۹۱ به استان خراسان شمالی سفر کردند و در مدت حضور هشت روزه خود در این استان، علاوه بر دیدار و سخنرانی در جمع مردم بجنورد، به شهرستان های اسفراین و شیروان نیز سفر کرده و در جمع مردم ولایت مدار این دو شهرستان هم به ایراد سخن پرداختند.

ایشان همچنین در این مدت، دیدارهای جداگانه ای با روحانیان و طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان، بسیجیان، نیروهای مسلح و خانواده های شاهد و ایثارگر خراسان شمالی داشتند.