به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز ماه محرم، نمایشگاه «آسمان حسین» با ۱۴ اثر رنگ روغن با موضوعاتی عاشورایی، شروع به کار خواهد کرد.

در این نمایشگاه، هنرمند با محوریت «هیچ ندیدم جز زیبایی» در زمینه محرم و عاشورا به خلق اثر هنری پرداخته است. قدیریان درباره موضوع آثار این نمایشگاه، به جایگاه واقعه کربلا اشاره می‌کند و اعتقاد دارد: قرن‌ها است در فهم واقعه کربلا علما، محققین، بزرگان، هنرمندان و ... سخن گفته‌اند، قلم زده‌اند و تفسیرها نوشته‌اند ولی همچنان پیش نگاه متعجب و حیرت‌زده آنها، روز به روز عاشورا پررنگ‌تر از قبل جلوه می‌کند و تاثیر خود را بر عالمیان می‌گذارد. برای درک عاشورا باید در طول تاریخ از خلقت تا قیامت را طی کرد و عالم را از بالاترین مکان تا نازل‌ترین آن پیمود، شاید که رمز احیاگری حسین و کاروانش را یافت. اصل حقیقت در آسمان‌ها رقم‌خورده است، پس رو به آسمان کنیم تا اسرار عاشورا بر ما عیان شود.

عبدالحمید قدیریان متولد سال ۱۳۳۹ در تهران، کارشناس رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا و کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر است. وی از سال ۱۳۶۰ شروع به فعالیت حرفه‌ای در زمینه نقاشی کرده و از سال ۱۳۶۵ در سینما مشغول به فعالیت شده است.

این هنرمند با سابقه شرکت در بیش از ۴۵ نمایشگاه گروهی و برگزاری دو نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه‌ را در کارنامه فعالیت‌های تجسمی خود دارد.

از فعالیت های دیگر او می توان به کسب گواهی درجه یک هنری در رشته طراحی صحنه و لباس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت در گروه مدیران هنری فیلم «محمد رسول الله(ص)» ساخته مجید مجیدی، مدیریت هنری فیلم «ملک سلیمان نبی(ع)» ساخته شهریار بحرانی، فیلم «ارتفاع پست» ساخته ایراهیم حاتمی‌کیا، فیلم «مریم مقدس(س)» ساخته شهریار بحرانی، طراحی صحنه فیلم «مرد عوضی» ساخته محمدرضا هنرمند، فیلم «دایره سرخ» ساخته جمال شورجه و «حمله به اچ سه» ساخته شهریار بحرانی، اشاره کرد.

عبدالحمید قدیریان تا کنون موفق به دریافت تندیس بهترین طراحی صحنه از خانه سینما برای فیلم «ملک سلیمان نبی(ع)»، بهترین طراحی لباس از خانه سینما برای فیلم «ملک سلیمان نبی(ع)»، تندیس نمایشگاه نقاشی «دری به باغ بهشت»، تندیس «حافظ» به عنوان بهترین طراحی صحنه و لباس در ششمین جشن سینمایی دنیای تصویر برای فیلم «ارتفاع پست»، تندیس جشنواره سیما برای طراحی لباس فیلم «مریم مقدس (س)» و سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار برای بهترین طراحی دکور و لباس برای فیلم «مریم مقدس(س)» در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فجر، شده است.

نمایشگاه «آسمان حسین» تا ۳۰ مهر ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن از آثار آن، همه‌روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.