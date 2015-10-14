احتمال وقوع ۳۰ نوع حادثه طبیعی در ایران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزش و تمرین مدیریت بحران استان زنجان افزود: ایران یکی از کشورهای حادثهخیز جهان محسوب میشود و از ۴۰ نوع حادثهای که امکان وقوع در دنیا را دارد، احتمال وقوع ۳۰ فقره از آنها در ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: باید پیش از وقوع بحران، آمادگی، پیشبینی و اقدامهای ضروری برای پیشگیری و آموزش انجامشده باشد و میتوانیم با اقدامات پیشگیرانه میزان تلفات و خسارت را به حداقل رساند.
سعیدی با تأکید بر اینکه مقابله با بحران باید در جامعه به یک فرهنگ تبدیلشده و نهادینه شود، افزود: نگاه پیشگیرانه باید در تکتک افراد جامعه وجود داشته باشد و همه آنان خود را برای مقابله با بحران آماده کنند.
معاون پیشبینی و پیشگیری مدیریت بحران کشور افزود: درصورتیکه مسئولان قصد جلوگیری از تلفات در هنگام وقوع بحران رادارند باید آموزش به عموم مردم ارائه شود و این آموزشها از قالب تئوری صرف خارج و بیشتر جنبه عملی داشته باشد.
سعیدی با تأکید بر لزوم برگزاری مانورهای امداد و نجات گفت: باید آموزشها از حالت تئوری خارجشده و به سمت عملیاتی و اجرایی در قالب برگزاری مانورهای امداد و نجات برود.
معاون پیشبینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اولویت مدیران و روساهای تمامی دستگاههای اجرایی باید مدیریت بحران باشد.
سعیدی با بیان اینکه نباید مجوزهای ساختوساز بنا بر توصیه افراد صادر شود افزود: صدور مجوزهای ساخت و ساز با توصیه افراد غیرکارشناسی و غیر اصولی بوده و باعث می شود در مواقع بحران شاهد خسارات مالی و جانی جبرانناپذیر باشیم.
وی در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی و مهم مردم در مواقع بروز بحران افزود: آموزش درست و بهموقع و همچنین لزوم وجود بیمه در زندگی مردم از عوامل مؤثر در کاهش اثرات و تبعات حوادث در مواقع بحرانی است.
معاون پیشبینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه ضمن اشاره به اینکه ایران ۱۵ سال است درگیر خشکسالی است، افزود: خشکسالی نیز یکی از موقعیتهای بحرانی است که در صورت عدم مدیریت درست اثرات مخربی بر جامعه خواهد داشت.
سعیدی همچنین از مدیران خواست تا با برنامهریزی مدون و بالا بردن توان هماهنگی خود و همچنین الگو گرفتن از قرآن کریم و پیامبران برای مدیریت در شرایط بحرانی آماده باشند.
وی گفت: مدیر باید قاطع، مقتدر و چابک باشد چراکه در مواقع بحران توان حفظ آرامش و تصمیمگیری درست و منطقی را در خود تقویت کنند.
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