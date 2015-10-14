به گزارش خبرگزاری مهر، یان الیاسون دبیرکل قائم مقام سازمان ملل متحد در جریان سفر به تهران طی تماسی تلفنی با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست و گسترش همکاری های ج.ا.ایران و دستگاه ها و نهادهای مختلف مربوط به سازمان ملل در این حوزه گفتگو کرد.

معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به نگاه و تاکید رئیس جمهور ایران بر لزوم حفظ محیط زیست، گفت: ایران همه تلاش خود برای حفظ محیط زیست کشور و رفع چالش های کنونی را به کار گرفته و در این مسیر خواهان حمایت های فنی، کارشناسی، علمی و مالی جهانی است.

درخواست حمایت از ثبت هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره

ابتکار در این گفتگو با تاکید بر عزم جدی دولت ج.ا.ایران برای احیاء تالاب ها، تصریح کرد: به طور نمونه برای حفاظت از تالاب بین المللی هامون سلسله اقدامات ملی، منطقه ای و بین المللی بسیاری همچون رایزنی برای ثبت هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره در یونسکو صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه ثبت هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره در شورای ملی یونسکو به تصویب رسیده است، از الیاسون خواست برای تصویب نهایی این طرح در شورای عمومی یونسکو از ایران حمایت شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در صورت ثبت هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره، این تالاب بین المللی با همکاری مشترک ایران و افغانستان به پارک صلح بین مرزی (منطقه حفاظت شده بین مرزی) دو کشور تبدیل خواهد شد.

وی اشاره ای هم به ایجاد صندوق ملی محیط زیست ایران و نقش این صندوق در ایجاد امکان حمایت از همکاری و مشارکت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در پروژه های زیست محیطی داشت و تصریح کرد: حمایت مالی نهادهای بین المللی از این صندوق همچون حمایت مالی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) می تواند کمک بزرگی برای دستیابی به این هدف و نقش پذیری موثرتر آن در حوزه محیط زیست ایران باشد.

محدودیت های موجود برای انتقال اعتبار پروژه های زیست محیطی ایران از سوی GEF رفع شود

ابتکار در این مذاکره تلفنی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار برای پروژه های زیست محیطی ایران از سوی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) به دلیل تحریم های ناعادلانه علیه ج.ا.ایران، ابراز امیدواری کرد: با رفع محدودیت های موجود، زمینه انتقال اعتبار و کمک مالی از پروژه های زیست محیطی ایران توسط GEF به زودی فراهم شود.

معاون رئیس جمهور خواستار بهره گیری ایران از نهادهای مرتبط زیرمجموعه سازمان ملل همچون یونسکو، برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و بهره گیری از انتقال تجربیات و دانش و فن آوری روز جهانی در این حوزه شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، کاهش بارندگی، کاهش سطح آب در مناطق تالابی را برخی از چالش های فعلی محیط زیست ایران برشمرد و افزود: تغییرات اقلیم در غرب آسیا، تاثیر و عوارض شدیدی داشته که عمده ترین آن، گرد و غبارهای ناشی از این پدیده در منطقه و ایران است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به استقرار مراکز کنوانسیون های بازل، استکهلم و رامسر در تهران و ظرفیت این کنوانسیون ها برای افزایش تعاملات منطقه ای، گفت: سازمان ملل متحد می تواند در قالب این کنوانسیون ها برای رفع معضلات محیط زیستی منطقه با ایران همکاری کند.

صدای محیط زیست ایران شنیده شد

یان الیاسون قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این گفتگو ضمن تقدیر از تلاش های ج.ا.ایران برای بهبود محیط زیست کشور به ویژه اقدامات صورت گرفته برای احیاء تالاب ها و حفظ گونه های حیات وحش در معرض تهدید همچون یوز، گفت: اقدامات ایران در این زمینه بسیار ارزشمند است.

قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اشاره ای به تلاش ها و برنامه های ایران برای احیاء دریاچه ارومیه داشت و افزود: صدای محیط زیست ایران در مجامع جهانی شنیده می شود.

الیاسون ضمن استقبال از نقش پذیری ایران برای رفع معضلات محیط زیستی منطقه در قالب کنوانسیون های مختلف، به ویژه در راستای آموزش و انتقال اطلاعات و تجربیات به سایر کشورهای منطقه، اظهار کرد: سازمان ملل متحد برای حمایت از ایران در این حوزه اعلام آمادگی می کند.

وی تاکید کرد: همکاری ها زیست محیطی زمینه ای مهم برای سایر همکاری های عمومی و موضوعات مشترک میان کشورهای منطقه و جهان در راستای صلح و امنیت است.

قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به تلاش های ایران برای جلب حمایت جهانی از مقابله با پدیده گرد و غبار، گفت: یکی از مهم ترین محورهای اجلاس وزرای محیط زیست جهان در نایروبی به موضوع گرد و غبار و لزوم توجه و تلاش جهانی برای مقابله با این پدیده اختصاص خواهد داشت.

الیاسون افزود: تغییرات آب و هوایی و پدیده گرمایش زمین، همچنین آثار سوء این پدیده بر کشورهای جهان از مهم ترین موضوعات مورد پیگری جهانی و سازمان ملل است و از این رو از هر تلاشی در این زمینه حمایت خواهیم کرد.

گفتنی است، توسعه همکاری های بین المللی، نگاه جهانی به معضلات منطقه ای و بین المللی، کاهش معضلات گرد و غبار، احیای دریاچه ارومیه، بحران های جهانی همچون گرمایش زمین، انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم، پروژه حفاظت از تالاب های ایران و حفظ گونه های حیات وحش به ویژه یوز ایرانی از مهم ترین محورهای این گفتگو بود.