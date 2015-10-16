تجمع سپاهیان علی اصغر در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که برنامه تجمع شیرخوارگان رنگ و بوی جهانی گرفته است، اما این رسم در بوشهر تازگی ندارد و بانوان هر ساله گهواره علی اصغر (ع) به صورت نمادین آماده می‌کنند و با حضرت رباب همدردی می‌کنند.

مادران کودکانشان را در این مراسم به روی دست می‌گیرند و آن را برای یک سال بیمه و فرزندان خود را به سپاهیان عظیم حضرت علی اصغر(ع) وصل می کنند.

هیچ مادری در این مراسم آرام و قرار ندارد، چون درک می‌کند که نبود آب و شیر در مقابل گریه و عطش بچه، چه دردی دارد.

علی اصغر (ع) کوچکترین شهید اما با تاثیرگذاری بزرگ واقعه عاشورا بود، که با صبر خود در برابر تشنگی و شهادتش، دشمنان را ظالم‌تر نشان داده و تاثیر واقعه را بیشتر کرده است.

وی با شهادتش به تمام افراد تا پایان عمر دنیا فهماند که هیچ چیز مانع پیروی از ولایت فقیه نیست و در گهواره هم می‌توان تاثیر گذار بود و با گذشت قرن‌ها نیز این تاثیر گذاری فراموش نخواهد شد.

شهادت علی اصغر سخت‌ترین موضوع کربلاست

یکی از مادران حاضر در مراسم در گفتگو با مهر گفت: نوزاد وقتی تشنه یا گرسنه می‌شود، دیگر هیچ چیز و هیچکس نمی‌تواند آرامش کند و مادر نیز تحمل گریه آن را ندارد و سریعا به فرزندش شیر می‌دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنظر هر مادری سخت‌ترین موضوع واقعی کربلا عطش حضرت علی اصغر(ع) است، چرا که در مقابل تشنگی و گرسنگی فرزند مادر نمی تواند کاری انجام دهد.

شهادت علی اصغر برای مادران بسیار درناک است

یکی دیگر از مادران که نوزاد گریان خود را به روی دست، گرفته تکان می دهد و اشک می ریزد، به خبرنگار مهر گفت: لحظاتی است که از زمان شیر خوردن کودکم می‌گذرد و میدانم تا شیر نخورد آرام نمی شود.

وی افزود: شهادت علی اصغر بسیار دردناک و برای مادر غیر قابل تحمل است.

سپاهیان علی اصغر می توانند یاران خوبی برای امام زمان باشند

یکی دیگر از مادران حاضر در مراسم گفت: سپاهیان حضرت علی اصغر می توانند یاران خوبی برای امام زمان (عج) باشند و ما در این مراسم از حضرت علی اصغر (ع) می خواهیم که فرزندان ما ویژگی های یاران امام زمان(عج) را کسب کنند و مانند آن حضرت امام زمانشان را تنها نگذارند.

قنداقه ای که گره گشا است

در این مراسم کودکی را به شکل نمادین سبز پوش می کنند و بین زنان دست به دست میشود که این تلاش زنان برای آرام کردن نوزاد را نشان می دهد.

نوشاد نوشادی رئیس هیئت‌های مذهبی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای این برنامه در ۶۰۰ نقطه در استان بوشهر خبر داد و گفت: اجرای این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و قیام عاشورا در جامعه برنامه ریزی و اجرا می شود.