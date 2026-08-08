پرداخت حقوق بازنشستگان در شرایط فعلی فشار مالی سنگینی بر دولت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نقش مجمع نمایندگان مازندران و ظرفیت دولت در استان اظهار کرد: در دو سال اخیر، هم‌زمان با آغاز به کار مجلس دوازدهم و دولت، کشور شرایط سختی را تجربه کرده و در چنین وضعیتی استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها و همکاری میان مسئولان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی افزود: در سطح کشور، ماهانه بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیاز است، در حالی که بخش قابل توجهی از منابع ورودی سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود و فاصله میان منابع و مصارف، فشار سنگینی بر نظام تأمین اجتماعی وارد کرده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: وقتی تأمین منابع حقوق بازنشستگان با چنین دشواری‌هایی مواجه است، طبیعی است که اجرای پروژه‌ها، پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه معیشت و رفاه و ارتقای شاخص‌های اقتصادی نیز با چالش مواجه باشد.

بابایی کارنامی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت گفت: کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های مختلفی مواجه بوده و یکی از مهم‌ترین آنها مسئله ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به تصمیم دولت درباره سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: دولت در شرایطی خاص تصمیم به اصلاح این سیاست گرفت و به نظر من آقای پزشکیان در این زمینه یک تصمیم بزرگ و پرریسک اتخاذ کرد. ممکن است در انتخابات به ایشان رأی نداده باشم، اما در ارزیابی عملکرد دولت باید انصاف را رعایت کرد و تصمیم‌های مهم را فارغ از گرایش سیاسی مورد بررسی قرار داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حکمرانی با شعار محقق نمی‌شود؛ گاهی اداره کشور نیازمند تصمیم‌های بزرگ و اصلاحات اساسی است و دولت در برخی حوزه‌ها وارد چنین تصمیم‌هایی شده است.

بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت تحلیل دقیق شرایط جنگی کشور اظهار کرد: جنگ اخیر یک اتفاق جدی بود و خسارت قابل توجهی به کشور وارد کرد و نمی‌توان به سادگی از کنار آثار و تبعات آن عبور کرد.

وی افزود: دشمن طی دهه‌های گذشته برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است و مجموعه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باید در همین چارچوب مورد تحلیل قرار گیرد.

هدف دشمن تضعیف جایگاه ایران در معادلات است

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: هدف دشمن تنها ایجاد فشار مقطعی نیست، بلکه تلاش می‌کند جایگاه ایران را در معادلات و نظام حکمرانی بین‌المللی تضعیف کند؛ بنابراین در چنین شرایطی همه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید بدانند که در یک کشتی قرار داریم و حفظ منافع ملی اولویت نخست است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط استان مازندران گفت: ظرفیت مجمع نمایندگان استان، دولت در مازندران و مجموعه مدیران و مسئولان استان باید در جهت حل مسائل مردم به کار گرفته شود و اختلاف‌نظرها نباید مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شود.

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در نقد عملکرد مسئولان بیان کرد: نقد رسانه‌ای را یک فرصت می‌دانم و از نقدهای منصفانه استقبال می‌کنم. خبرنگار حق دارد مسئولان را نقد کند و اتفاقاً نقد رسانه‌ای می‌تواند به اصلاح امور کمک کند.

وی با اشاره به فعالیت برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ساری گفت: آقای وفا نژاد از خبرنگاران و تریبون‌های فعال شهر ساری است و ممکن است در برخی موارد از من نیز انتقاد کند، اما من از نقد چنین افرادی استقبال می‌کنم، چراکه رسانه باید مطالبه‌گر باشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس تأکید کرد: میان نقد و تخریب باید تفاوت قائل شد؛ نقد اگر با هدف اصلاح و منافع مردم انجام شود، ارزشمند است، اما تخریب و برخوردهای غیرمنصفانه نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه فضای عمومی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.