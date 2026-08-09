محمدرضا شانهساز، سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی هلالاحمر گفت: خوشبختانه علیرغم اینکه در دوران جنگ هیچ اعلامی برای دریافت کمک به ما داده نشده بود، ۱۱ کشور از جمله هند، روسیه، قرقیستان، اذربایحان و عراق و ... به صورت داوطلبانه به ما کمک کردند و اقلام و مواردی را برای ایران ارسال کردند.
وی افزود: بسیاری از داروهایی که از سوی این کشورها ارسال شد، توزیع شده و در میان بیمارستانهای کشور قرار گرفته است و اکنون در حال مصرف است.
سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر با اشاره به کمکهای کشورهای مختلف اظهار کرد: از کشورهای همسایه و سایر کشورها، از جمله روسیه و هند، کمکهای بسیار زیادی دریافت کردیم. کشورهای دیگری مانند ترکیه، تاجیکستان و قرقیزستان نیز در این زمینه کمکهایی داشتند.
شانهساز ادامه داد: عراق نیز به صورت داوطلبانه کمک بسیار زیادی به هلالاحمر داشته است.
ارائه خدمات شبانهروزی دارویی
وی درباره وضعیت داروهای موجود در هلالاحمر نیز گفت: در حال حاضر هلالاحمر به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات است و داروهای تکنسخهای نیز در داروخانههای هلالاحمر توزیع میشود.
سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل دسترسی بیماران به داروهای تکنسخهای گفت: طی چند ماه گذشته، ۳۳۰۰ بیمار که پیش از این مجبور بودند برای دریافت داروهای تکنسخهای خود به تهران مراجعه کنند، با برنامهریزی انجامشده توانستند داروهای خود را در استان محل زندگیشان دریافت کنند.
تأمین دارو در نزدیکترین داروخانه هلالاحمر
شانهساز افزود: برای این بیماران، نسخهها در استان محل زندگی آنها اخذ شد و تمامی مراحل مربوط به تأمین دارو انجام گرفت. داروهای تکنسخهای نیز وارد و در نزدیکترین داروخانه هلالاحمر به محل زندگی بیماران توزیع شد.
وی تأکید کرد: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی بیماران به دارو و جلوگیری از مراجعات غیرضروری آنها به تهران انجام شده است.
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