پایان سفر کوتاه فرمانده تروریستی سنتکام به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، سازمان رادیو و تلویزیون رسمی رژیم اسرائیل اعلام کرد که ژنرال «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) پس از انجام سفری که تنها چند ساعت به طول انجامید، اسرائیل را ترک کرد.

این رسانه جزئیات بیشتری درباره هدف این سفر یا دیدارهای کوپر در جریان حضور کوتاه‌ مدت وی در اسرائیل منتشر نکرده است.

پیشتر رسانه های صهیونیستی اعلام کرده بودند که قرار بود وی با «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر مقامات نظامی ارشد این رژیم دیدار و گفتگو کند.