حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد؛ یک فوتی و ۱۰ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی گفت: ساعت ۷:۲۰ صبح یکشنبه گزارشی مبنی بر وقوع حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد، واقع در بهارستان در جنوب‌غرب استان تهران، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این حریق در یکی از واحدهای صنعتی فعال در زمینه تولید فندک و گاز فندک رخ داده و گستردگی قابل توجهی داشته است.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: تاکنون ۱۰ مصدوم در این حادثه گزارش شده و نیروهای اورژانس در حال ارائه خدمات درمانی و امدادی به مصدومان هستند.

تبریزی خاطرنشان کرد: تا به الان یک یک اتوبوس و ۲ آمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی اعزام شدند و مصدومان به بیمارستان فاطمه الزهرا منتقل شدند.

در همین حال، محمد شکری رئیس اورژانس جنوب غرب استان تهران گفت: تا کنون یک نفر در این حادثه جان باخته و ۱۰ نفر مصدوم شده‌اند که پنج نفر در محل درمان شده‌ و پنج نفر به مرکز درمانی انتقال یافتند.