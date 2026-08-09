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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱

حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد؛ یک فوتی و ۱۰ مصدوم

حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد؛ یک فوتی و ۱۰ مصدوم

سخنگوی اورژانس استان تهران، از مصدومیت ۱۰ نفر در پی حریق گسترده در یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد بهارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی گفت: ساعت ۷:۲۰ صبح یکشنبه گزارشی مبنی بر وقوع حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد، واقع در بهارستان در جنوب‌غرب استان تهران، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این حریق در یکی از واحدهای صنعتی فعال در زمینه تولید فندک و گاز فندک رخ داده و گستردگی قابل توجهی داشته است.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: تاکنون ۱۰ مصدوم در این حادثه گزارش شده و نیروهای اورژانس در حال ارائه خدمات درمانی و امدادی به مصدومان هستند.

تبریزی خاطرنشان کرد: تا به الان یک یک اتوبوس و ۲ آمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی اعزام شدند و مصدومان به بیمارستان فاطمه الزهرا منتقل شدند.

در همین حال، محمد شکری رئیس اورژانس جنوب غرب استان تهران گفت: تا کنون یک نفر در این حادثه جان باخته و ۱۰ نفر مصدوم شده‌اند که پنج نفر در محل درمان شده‌ و پنج نفر  به مرکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 6911717
محدثه رمضانعلی

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