به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که پس از انتقال تجهیزات دفاعی ایالات متحده به خاورمیانه، نیروهای این کشور در کره جنوبی در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

این روزنامه همچنین به نقل از چند مقام دیگر آمریکایی گزارش داد که در شرایطی که جنگ با ایران موجب فرسایش نگران‌کننده ذخایر تسلیحاتی آمریکا شده، مهمات اختصاص‌یافته برای آسیا و اروپا نیز از این مناطق خارج شده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ تصمیم گرفت وارد جنگ شود، در حالی که انتظار داشت این جنگ یک پایان سریع داشته باشد. این کار با وجود هشدار «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره وضعیت ذخایر مهمات انجام گرفت.

نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی پنتاگون گزارش داد که وی در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد: گزارش‌ها درباره کمبود تسلیحات نادرست است و ما هر آنچه را برای انجام هر حمله ای لازم باشد، در اختیار داریم.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز به این روزنامه گفت که روسیه و چین با دقت ذخایر تسلیحاتی آمریکا را زیر نظر دارند.