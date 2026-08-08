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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

آیت‌الله حسینی همدانی:

بی‌حجابی سازمان‌یافته حرام سیاسی و خیانت به کشور است

بی‌حجابی سازمان‌یافته حرام سیاسی و خیانت به کشور است

کرج _ نماینده ولی‌فقیه در البرز گفت: مسئولان در اجرای قوانین عفاف و حجاب اهتمام لازم را ندارند و ترک فعل آنان قطعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان، نسبت به وضعیت پوشش و عفاف در جامعه هشدار داد و از مسئولان خواست به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای قوانین مربوط به عفاف و حجاب اظهار کرد: برای هر ناظر عاقل و منصفی آشکار است که وضعیت جامعه به سمت عریانی پیش رفته و از تعادل لازم خارج شده است؛ اما مسئولان و متولیان در اجرای قوانین اهتمام لازم را ندارند و ترک فعل آنان قطعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با به‌کارگیری تعبیر «کودتای برهنگی» تصریح کرد: امروز با کودتای برهنگی مواجه هستیم. دارند جنایت می‌کنند و کشور را به سمت غرق شدن می‌برند. من با مردم عادی کوچه و خیابان کاری ندارم. دولت ابتدا مجموعه تحت مدیریت خود را سامان دهد و به قانون، در مراکز خدماتی، مراکز درمانی و مراکز آموزشی، اهتمام ورزد.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه با تشریح مفهوم «واجب سیاسی» و «حرام سیاسی» گفت: هر امری که موجب تقویت و حفظ نظام، سیلی زدن به دشمن و افزایش اقتدار و صلابت نظام شود، خواه در عرصه اقتصادی، خواه سیاسی، نظامی یا فرهنگی باشد، انجام آن واجب است؛ و این همان واجب سیاسی است.

وی افزود: هر امری که در مسیر خواست دشمن باشد، اقتدار نظامی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی را از بین ببرد و موجب تضعیف نظام شود، انجام آن حرام است؛ و این همان حرام سیاسی است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با اشاره به موضوع حجاب تأکید کرد: حجاب، یک بُعدش واجب شرعی است؛ اما هنگامی که موجب رواج خواسته دشمن شود، در مدیریت دشمن قرار گیرد، با طراحی دشمن عملیاتی شود، موجب تضعیف نظام گردد و خیانت به کشور به شمار آید، آن‌گاه حرام سیاسی خواهد بود. در چنین شرایطی مسئولان باید وارد عمل شوند و اقدامات لازم را انجام دهند.

آیت‌الله حسینی همدانی در پایان با مقایسه بی‌حجابی با سایر مصادیق حرام سیاسی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ناامید کردن مردم حرام سیاسی است، همان‌گونه که پخش شایعه، حرام سیاسی است و همان‌گونه که کم‌کاری نهادهای دولتی در خدمت‌رسانی به مردم حرام سیاسی است، این کار نیز حرام سیاسی است.

کد مطلب 6911534

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 1
      پاسخ
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