نقش خبرنگاران در توسعه گردشگری؛ اردبیل مقصدی چهارفصل است

خبرگزاری مهر،گروه استان ها- ساناز ابراهیمی: خبرنگاران با فعالیت مناسب در حوزه گردشگری می توانند جاذبه های گردشگری مناطق مختلف را به عموم مردم معرفی کنند. خبرنگاران علاوه بر معرفی زیبایی‌ها و فرصت‌های سفر، با بیان مشکلات و کمبودهای زیرساختی، می‌توانند به بهبود شرایط گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه کمک کنند. آنان با تولید محتوای دقیق و اثرگذار، در شکل‌گیری نگاه جامعه به سفر، ترویج گردشگری مسئولانه و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

امروزه توسعه گردشگری تنها به داشتن جاذبه‌های دیدنی محدود نمی‌شود؛ بلکه نحوه معرفی و روایت این جاذبه‌ها نیز اهمیت فراوانی دارد و خبرنگاران با قلم، تصویر و روایت خود می‌توانند به ساختن برند گردشگری شهرها و مناطق مختلف کمک کنند.

خبرنگاران می‌توانند ظرفیت‌های گردشگری استان را به کشور و جهان معرفی کنند

وحید کنعانی رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش خبرنگاران در انعکاس دغدغه‌ها و مشکلات مردم قدردانی کرد و گفت: خبرنگاری امروز دیگر صرفاً یک حرفه نیست، بلکه خبرنگاران شخصیت‌های جریان‌سازی هستند که می‌توانند در حوزه‌های مختلف برای استان اثرگذار باشند و در مسیر توسعه و پیشرفت اردبیل نقش‌آفرینی کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری، گفت: اگر بخواهیم شرایطی فراهم کنیم که استان در حوزه‌های مختلف به پیشرفت و توسعه دست پیدا کند، نقش خبرنگاران بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه در حوزه گردشگری، رسانه‌ها می‌توانند ظرفیت‌های کم‌نظیر استان را به مردم کشور و حتی خارج از مرزها معرفی کنند.

کنعانی ادامه داد: مناطق نمونه گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و مناطقی که ظرفیت جذب گردشگر دارند و می‌توانند از نظر اقتصادی و درآمدزایی برای استان ثمرات قابل توجهی به همراه داشته باشند، نیازمند معرفی و انعکاس گسترده رسانه‌ای هستند و این ظرفیت مهم در اختیار خبرنگاران قرار دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به ظرفیت گردشگری شهر سرعین اظهار کرد: امروز شاهد حضور میلیون‌ها گردشگر در سرعین هستیم. باید توجه داشت که در شهرستان‌های دیگر استان نیز ظرفیت‌های ارزشمندی برای جذب گردشگر وجود دارد؛ از جنوب استان در شهرستان‌های خلخال و کوثر گرفته تا شمال استان در پارس‌آباد و بیله‌سوار و همچنین در مرکز استان اردبیل.

کنعانی افزود: بخش قابل توجهی از شناخته شدن این ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها، نتیجه حضور و تلاش خبرنگاران و رسانه‌هاست؛ چراکه خبرنگاران با پیگیری مسائل، تهیه گزارش و انتشار اخبار و تصاویر، ظرفیت‌هایی را که شاید برای بسیاری از مردم ناشناخته باشد، به نمایش گذاشته و معرفی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات تنها افزایش شناخت و معرفی جاذبه‌های استان نیست، بلکه می‌تواند به رونق گردشگری، افزایش درآمد مردم، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و در نهایت توسعه مناطق مختلف استان منجر شود.



رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل تأکید کرد: هرچه ظرفیت‌های استان بهتر و گسترده‌تر معرفی شود، زمینه حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران نیز بیشتر فراهم خواهد شد و از این طریق می‌توان سطح درآمد و رفاه مردم استان را افزایش داد و اردبیل را بیش از گذشته به کشور و دنیا معرفی کرد.

خبرنگاران نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی دارند

یحیی نجار قابل معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خبرنگاران می‌توانند در توسعه گردشگری استان نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی رویدادها داشته باشند و با روایت ظرفیت‌های گردشگری، مطالبه‌گری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به یکی از ارکان مهم توسعه گردشگری استان تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان اردبیل گفت: اردبیل از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است و رسانه‌ها می‌توانند با معرفی صحیح این ظرفیت‌ها، نقش مؤثری در شکل‌گیری برند گردشگری استان ایفا کنند.

نجارقابل افزود: معرفی اردبیل به‌عنوان یک مقصد گردشگری چهار فصل باید یکی از محورهای مهم فعالیت رسانه‌ها باشد؛ چرا که ظرفیت‌های استان تنها به فصل تابستان محدود نمی‌شود و سبلان، طبیعت زمستانی، پیست‌های اسکی، آب‌های گرم معدنی، گردشگری سلامت و رویدادهای مختلف، امکان جذب گردشگر در تمام طول سال را فراهم می‌کنند.

ظرفیت گردشگری سلامت اردبیل نیازمند معرفی بیشتر است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های سرعین در حوزه گردشگری سلامت و آب‌درمانی بیان کرد: آب‌های گرم معدنی و مراکز آب‌درمانی سرعین از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان هستند که می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی، به‌ویژه گردشگران کشورهای همسایه، نقش قابل توجهی داشته باشند.

نجارقابل همچنین بر اهمیت روایت‌سازی در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: خبرنگار گردشگری نباید تنها به انتشار خبر افتتاح یک مجموعه تاریخی یا بازدید مسئولان از یک جاذبه اکتفا کند، بلکه باید داستان بناهای تاریخی، آیین‌ها، شخصیت‌های فرهنگی، غذاهای محلی و سبک زندگی مردم منطقه را برای مخاطب روایت کند.

وی تصریح کرد: هر جاذبه گردشگری یک داستان دارد و روایت حرفه‌ای این داستان می‌تواند مخاطب را به گردشگر تبدیل کند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روستاها و مناطق طبیعی استان اظهار کرد: معرفی روستاها، چشمه‌ها، مسیرهای طبیعت‌گردی، زندگی عشایری، صنایع‌دستی و غذاهای بومی می‌تواند موجب توزیع متوازن‌تر گردشگران در سطح استان و معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده شود.

نجار قابل در ادامه با اشاره به اهمیت رویدادهای گردشگری استان گفت: جشنواره‌های غذا و آش، موسیقی، صنایع‌دستی، ورزش‌های زمستانی و سایر رویدادهای گردشگری زمانی می‌توانند بیشترین تأثیر را در جذب گردشگر داشته باشند که اطلاع‌رسانی درباره آنها محدود به روز برگزاری نباشد.

وی ادامه داد: پوشش رسانه‌ای رویدادها باید از ماه‌ها قبل آغاز شود و در سه مرحله قبل، حین و بعد از برگزاری ادامه داشته باشد تا یک رویداد بتواند به یک جریان رسانه‌ای و در نهایت به یک فرصت واقعی برای جذب گردشگر تبدیل شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی با تأکید بر ظرفیت گردشگری زمستانی استان گفت: باید تلاش کنیم تصویر اردبیل در ذهن گردشگران از یک مقصد صرفاً تابستانی فاصله گرفته و این استان به‌عنوان مقصدی چهار فصل شناخته شود.

نجار قابل افزود: سبلان، چشم‌اندازهای برفی، پیست‌های اسکی، آب‌درمانی و رویدادهای زمستانی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که رسانه‌ها می‌توانند با معرفی حرفه‌ای آنها، زمینه افزایش سفر به استان در فصل سرد سال را فراهم کنند.

خبرنگار؛ مطالبه‌گر رفع موانع گردشگری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: خبرنگاران علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها، باید مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه گردشگری را نیز پیگیری کنند.

نجار قابل افزود: موضوعاتی مانند راه‌های دسترسی، تابلوهای گردشگری، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های اقامتی، اینترنت، کیفیت خدمات گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری، از جمله مسائلی هستند که پیگیری مستمر رسانه‌ای آنها می‌تواند به بهبود شرایط و توسعه صنعت گردشگری کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه می‌تواند حلقه اتصال میان مردم، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی باشد و با طرح مسائل و پیگیری مطالبات، نقش مهمی در رفع موانع و شتاب‌بخشی به توسعه گردشگری استان ایفا کند.

معاون‌گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: خبرنگاران در حوزه گردشگری تنها انتقال‌دهنده خبر نیستند، بلکه می‌توانند هم‌زمان روایتگر، معرفی‌کننده، مطالبه‌گر و سازنده تصویر مقصد گردشگری باشند.

نجار قابل تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های گردشگری اردبیل با نگاه تخصصی، روایت حرفه‌ای و مطالبه‌گری مستمر رسانه‌ای معرفی و پیگیری شوند، می‌توان گام‌های مؤثری برای تبدیل استان به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور در تمام فصول سال برداشت.

رسانه‌ها؛ پل ارتباطی سه ضلع توسعه گردشگری

مهرداد عالی رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد ارتباط میان مسئولان، فعالان بخش خصوصی و مردم، نقشی مهم و راهبردی دارند.

وی بیان کرد: گردشگری امروز تنها به معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود و برای توسعه آن، تعامل و همکاری میان همه ذی‌نفعان این حوزه ضروری است.

عالی افزود: مسئولان و مدیران، بخش خصوصی و فعالان گردشگری و همچنین مردم و جوامع محلی، سه ضلع اصلی توسعه گردشگری هستند و رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی میان این سه ضلع، نقش مؤثری در ایجاد هم‌افزایی و انتقال مطالبات داشته باشند.

رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: خبرنگار با حضور در میدان می‌تواند دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی را به مدیران منتقل کند، سیاست‌ها و برنامه‌های مسئولان را برای مردم تبیین کند و ظرفیت‌ها و مطالبات جامعه محلی را نیز به گوش مسئولان و فعالان گردشگری برساند.

عالی با تأکید بر اهمیت روایت حرفه‌ای در گردشگری گفت: رسانه‌ها با معرفی صحیح جاذبه‌ها، روایت داستان‌های محلی، معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده و انعکاس تجربه‌های موفق، می‌توانند در شکل‌گیری تصویری واقعی و جذاب از مقصد گردشگری نقش داشته باشند.

رسانه و گردشگری؛ دو عنصر جدایی‌ناپذیر

احدبیوته نماینده مردم اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتباط مستقیم رسانه و گردشگری گفت: طبیعتاً بحث گردشگری ارتباط بسیار مستقیمی با تبلیغ و رسانه دارد. ما در استان اردبیل اماکن و ظرفیت‌های بسیار زیبا و متعددی داریم که متأسفانه تاکنون به‌خوبی معرفی نشده‌اند.

وی افزود: بنده به‌عنوان فردی که سال‌ها در عرصه رسانه فعالیت داشته‌ام، تقریباً به تمام روستاهای استان برای تولید برنامه سفر کرده‌ام و با اطمینان می‌گویم که ظرفیت‌های گردشگری فراوانی در اردبیل وجود دارد که هنوز ناشناخته مانده‌اند.

بیوته تصریح کرد: وقتی صحبت از «معرفی» می‌شود، دقیقاً وظیفه رسانه مطرح می‌شود. امروز ارتباط گردشگری با رسانه یک ارتباط بسیار محکم و لاینفک است؛ به‌گونه‌ای که هرجا بحث جذب توریست و گردشگر مطرح می‌شود، باید کار از رسانه آغاز شود، به‌درستی هدایت شود و با برنامه پیش برود تا به نتیجه مطلوب برسد.

وی ادامه داد: ممکن است یک مکان گردشگری بسیار زیبا داشته باشیم، اما چون از طریق رسانه معرفی نشده، همچنان ناشناخته باقی بماند. حتی ممکن است مکانی را معرفی کنیم، اما به دلیل انتخاب نادرست شیوه بیان و ارائه، نتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و ظرفیت واقعی آن مکان به مخاطب منتقل نشود.

بیوته گفت: اینکه یک ظرفیت گردشگری را چگونه بشناسیم، چگونه معرفی کنیم و چه محتوایی را در چه زمان و بستری ارائه دهیم، از ویژگی‌ها و وظایف اصلی رسانه است. امروز در فضای مجازی نیز شاهد هستیم که گاهی یک کلیپ ۳۰ ثانیه‌ای درباره یک جاذبه گردشگری می‌تواند تأثیری به‌مراتب بیشتر از بسیاری از اقدامات و حتی سرمایه‌گذاری‌های تبلیغاتی داشته باشد.

وی تأکید کرد: شاید سرمایه و پول نتواند به‌تنهایی چنین حجم و سرعتی از ارتباط با مخاطب ایجاد کند، اما رسانه زمانی که در جای درست، زمان درست و با شیوه درست مورد استفاده قرار گیرد، قطعاً می‌تواند در رونق گردشگری نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: امروز گردشگری در جهان ارتباطی مستقیم و جدایی‌ناپذیر با رسانه دارد و این دو حوزه عملاً مکمل یکدیگر هستند.

نقش رسانه‌ها در توسعه گردشگری اردبیل، فراتر از اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌هاست و خبرنگاران می‌توانند با روایت حرفه‌ای ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و سلامت، مطالبه‌گری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به موتور محرک این صنعت تبدیل شوند.

کارشناسان گردشگری بر ضرورت معرفی اردبیل به‌عنوان مقصدی چهار فصل، توجه بیشتر به گردشگری سلامت، روستایی و زمستانی و پوشش حرفه‌ای رویدادها تأکید دارند و رسانه‌ها را پل ارتباطی میان مسئولان، فعالان بخش خصوصی و جوامع محلی می‌دانند.