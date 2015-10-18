به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین نشست از سری نشست‌های صبح ناشر، امروز یکشنبه ۲۶ مهر با حضور حجت الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا مدیر انتشارات دارالحدیث در مرکز رسانه‌ای شیرازه برگزار شد.

سبحانی‌نیا در ابتدای این برنامه گفت: موسسه دارالحدیث کار خود را اواخر دهه ۶۰ به همت آیت‌الله ری شهری آغاز کرد. ابتدای کار موسسه در زیرزمین منزل مسکونی ایشان در قم بود. من در سال ۷۱ به این جمع ملحق شدم و کار هم به مرور توسعه پیدا کرد. سال ۷۴ بود که با پیام مقام معظم رهبری، دارالحدیث رسما افتتاح شد و کارهای پژوهشی خود را به صورت رسمی آغاز کرد. اوایل کار، نام موسسه، مرکز پژوهشی دارالحدیث بود. بعد از آن دانشگاه علوم حدیث در شهر ری تاسیس شد. در سال ۸۴ بود که دانشکده علوم حدیث در قم هم تاسیس شد و در حال حاضر این دانشگاه در ۳ شهر قم، شهر ری و اصفهان شعبه دارد. انتشارات دارالحدیث بخشی از مجموعه‌ای است که تاریخچه اش را بیان کردم.

وی افزود: دارالحدیث طی ۲۰ سال کار پژوهشی، بالغ بر ۳۴۰ عنوان کتاب چاپ کرده که بسیاری از آن‌ها چند جلدی هستند. در این میان عناوینی داریم که ۱۶ جلدی هم هستند. به این ترتیب، انتشارات دارالحدیث طی این مدت بالغ بر ۶۵۰ نسخه جلد چاپ کرده است. تمام کتاب ها توسط انتشارات دارالحدیث به چاپ رسیده و تنها حدود ۱۰ عنوان از این کتاب‌ها توسط دانشگاه علوم حدیث به چاپ رسیده است. رویکرد اصلی ما در انتشارات دارالحدیث، چاپ و انتشار مفاهیم قرآن، حدیث و متون معارفی است.

نمی‌خواهیم آثار بازاری تولید کنیم

این مدیر نشر در ادامه گفت: ۳ سال است که در کنار رویکرد اصلی موسسه، رویکرد عمومی و ترویجی را هم دنبال می‌کنیم. این رویکرد عمومی موجب شده که گاهی از دل آثار بزرگ و مفصل، کتاب های کوچک تری هم تولید شود. به این ترتیب، بخش زیادی از آثار انتشارات دارالحدیث، کارهای گزیده است. طی ۲ سال اخیر، ۴۰ عنوان کتاب صرفا عمومی و ترویجی به چاپ رسانده ایم. در حال حاضر ۱۱ عنوان کتاب کودک، و چند عنوان دیگر را در این ژانر در دست تولید داریم. می خواستیم تا این مقطع، تعداد کتاب های کودک را به ۴۰ عنوان برسانیم اما در این راه چند مشکل وجود دارد؛ از جمله این که تا چند سال پیش به عنوان یک ناشر تخصصی فعالیت می کردیم. پس باید زمینه چاپ آثار کودک را فراهم می‌کردیم. به علاوه دنبال این هستیم که آثار بازاری تولید نکنیم و کارمان به نوعی تولید محتوا باشد. به همین دلیل از نویسندگان و شاعران باسابقه ای چون مصطفی رحماندوست دعوت کردیم و ایشان هم سفری به قم داشت.

سبحانی نیا گفت: اخیرا انجمن کتاب کودک در قم راه اندازی شده که همکاری تنگاتنگی با دارالحدیث دارد و بخش کودک هم در فروشگاه کتاب انتشارات دارالحدیث در قم راه اندازی شده است. یکی از اهداف پیش روی ما، راه اندازی با قدرت بحث کتاب کودک با رویکرد دینی در قم است.

مدیر انتشارات دارالحدیث درباره آثار چاپ شده این نشر درباره شخصیت امام حسین(ع) گفت: ما تا به حال ۸ اثر را درباره امام حسین(ع) چاپ کردیم. یکی از آن ها دانشنامه امام حسین است که یک اثر ۱۶ جلدی و حاصل کار ۱۰ ساله یک تیم ۱۰ نفره است. کتاب بعدی حکمت نامه امام حسین(ع) با ۲ جلد است. شهادت نامه امام حسین هم با ۲ جلد از دیگر آثارمان در این زمینه است. فرهنگ نامه مرثیه سرایی و مجموعه رستاخیز کربلا برای خانواده ها از دیگر آثارمان درباره امام حسین(ع) است. ۲ نرم افزار هم در این زمینه تولید کرده ایم. به این نکته اشاره کنم که آثار گزیده مان در نشر دارالحدیث، در ۲ دسته فرهنگ نامه و حکمت نامه ها قرار می گیرند.

وی با اشاره به ترجمه برخی از آثار انتشارات دارالحدیث به زبان‌های خارجی گفت: تا به حال ۳۰ اثر از آثار دارالحدیث به زبان‌های مختلف ترجمه شده اند. برخی از این آثار مانند میزان الحکمه به ۱۲ زبان ترجمه شده‌اند و بین غیرمسلمانان نیز طرفدارانی دارند. چون ناظر به زندگی اخلاقی هستند. به عنوان حکمت نامه حضرت عیسی(ع) یکی از کتاب هایی بود که چاپ کردیم و مخاطبان ارمنستانی بسیار از آن استقبال کردند. در نتیجه متولی ترجمه آن شدند و در کشورشان به چاپش رساندند. یکی دیگر از کشورهایی از آثار این چنینی استقبال می کند، اندونزی است که بیشترین جمعیت مسلمان را دارد. مردم این کشور با این که اکثرا از اهل سنت هستند، علاقه بسیار زیادی به اهل بیت دارند و خیلی دوست دارند با این شخصیت‌ها آشنا شوند. آن ها با ائمه و اهل بیت صفا می‌کنند ولی شناخت درستی از آن ها ندارند و نیاز دارند تا منابع صحیحی در اختیارشان قرار بگیرد.

منابع مالی و انباری اجازه نمی دهد کتاب ها با تیراژ چندهزارتایی منتشر شوند

این مدیر نشر در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به مشکلات نشر گفت: مشکل جدی نشر ما، توزیع و گردش مالی است. ما از ابتدای کار مستقل از موسسه دارالحدیث کار کردیم و هیچ وقت بودجه خود را از موسسه نگرفتیم. به همین دلیل انتشارات دارالحدیث ناچار بوده به صورت خودگردان اداره شود. مساله بعدی این است که این روزها کتاب های جامع و حجیم کمتر خریدار دارند و نرم افزارها راه را برای تولید این دست آثار بسته اند.

وی افزود: وقتی کتاب در این روزگار گران است، ناچاریم به سمت تولید کتاب‌های کوچک برویم که هم مخاطب آن ها را بخواند و هم نیازی به نرم افزار شدن ندارند. این روزها امکانات مالی و انباری دیگر اجازه نمی دهد کتاب‌ها با تیراژ چندهزارتایی منتشر شوند. اوضاع برخی از ناشران، به قدری خراب است که به ما پیشنهاد می‌دهند با خرید مجوز چاپ کتابشان، کمی به آن‌ها کمک کنیم. اوضاع انتشارات دارالحدیث هم بسیار خراب است اما هنوز به این مرحله نرسیده ایم. پیشنهادی که در این باره دارم، این است که وزارت ارشاد کمیته‌ای برای پیدا کردن راهکاری برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند چون تعداد ناشران روز به روز بیشتر می شود و خرید کتاب از ناشران و دادنشان به کتابخانه ها، چاره راهگشایی نیست.

سبحانی نیا در پایان سخنانش درباره کتاب های جدید دارالحدیث گفت: «قنوت سرخ» عنوان کتابی است که طی امروز و فردا منتشر می کنیم. این کتاب مجموعه اشعار عاشورایی شاعران آیینی کشور است که به انتخاب استاد فتح الله مجاهدی گردآوری شده اند.