۸۳.۵ درصد بازرگانان خراسان شمالی فعالیت صادراتی ندارند

محمد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاكنون برای ۶۰۰ نفر از بازرگانان و تجار خراسان شمالی كارت بازرگانی صادر شده اما تنها ۱۰۰ نفر معادل ۱۶.۵ درصد دارندگان کارت بازرگانی این استان در بخش صادرات فعالیت می کنند.

وی با اشاره غیر فعال بودن ۸۳.۵ درصد بازرگانان این استان در حوزه صادرات اظهار كرد: داشتن كارت بازرگانی شرایطی دارد كه تجار و بازرگانان علاوه بر فعال بودن در این بخش، باید به شرایط مندرج در آن توجه داشته باشند.

وی افزایش صادرات استان را موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: گرچه خراسان شمالی در حوزه صادرات مشكلات زیرساختی زیادی دارد، اما نسبت به سایر استانها در این زمینه از وضعیت مناسبی برخوردار است.

صمدی در ادامه افزود: اخیرا در جلسه كمیته حمایت از سرمایه گذاران که با حضور مسئولان زیربط و مدیران بانك های استان برگزار شد، مشكلات شماری از واحدهای تولیدی كه به علت بدهی به بانك ها قرار بود واحدهای آنان مصادره شود، بررسی و رفع شد.

وی اضافه كرد: حدود ۳۰ واحد تولیدی صادركننده در خراسان شمالی مشكل بدهی به بانك ها را داشتند كه در این كمیته مشكل بدهی آنها با تقسیط و یا اعطای مهلت مجدد رفع شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان شمالی گفت: به رغم اقداماتی كه برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی و بخش صادرات استان انجام می شود اما هنوز هم مشكلاتی باقی است كه امیدواریم با اجرای کامل برجام، این مشكلات نیز رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیشترین کالاهای صادراتی خراسان شمالی به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، هندوستان، پاکستان، ترکیه و ... صادر می شود.