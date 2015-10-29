مسابقات تنیس روی میز دختران نونهال کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تنیس روی میز بانوان کشور صبح پنج‌شنبه در رده سنی نونهالان در قم گشایش یافت و دختران پینگ پاز برتر کشور مسابقات خود را آغاز کردند.

در این مسابقات که با حضور ۸۰ پینگ پنگ باز برگزار می‌شود پینگ پنگ بازانی از استان‌های مختلف کشور حضور دارند و تیم تنیس روی میز قم نیز در این رقابت‌ها حاضر است.

این مسابقات قرار است روز شنبه به پایان برسد و تیم‌ها و نفرات حاضر در این مسابقات در جداول ۳ نفره با هم به رقابت می‌پردازند تا پس از برگزاری مراحل حذفی نفرات برتر مشخص شوند.

نفرات برتر این مسابقات در رنکینگ برترین‌های تنیس روی میز کشور در رده سنی نونهالان قرار خواهند گرفت در حالی که تیم تنیس روی میز قم با ترکیب ۵ ورزشکار در این مسابقات شرکت می‌کند که مربیگری این تیم را فاطمه محقق برعهده دارد.

این مسابقات در شرایطی در خانه تنیس روی میز قم برگزار می‌شود که این رویداد کشوری نخستین دوره مسابقاتی قهرمانی کشور از زمان راه اندازی خانه تنیس روی میز قم محسوب می‌شود.