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۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

ارائه طرح پیشنهادی «دی میستورا» به شورای امنیت جهت حل بحران سوریه

ارائه طرح پیشنهادی «دی میستورا» به شورای امنیت جهت حل بحران سوریه

نماینده سازمان ملل در امور سوریه پس از رایزنی های اخیر طرح پیشنهادی خود را درخصوص حل بحران سوریه امروز به شورای امنیت ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه، امروز، پیش نویس طرح پیشنهادی خود درخصوص حل بحران این کشور را، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می کند.

این در حالی است که خبرگزاری سانا اعلام کرده است که «دی میستورا» سه شنبه آینده طرح خود را به شورای امنیت ارائه می کند.

بر اساس اظهارات منابع دیپلماتیک، پس از رایزنی های اخیر دی میستورا با مقامات ذی ربط در دمشق، واشنگتن و مسکو در خصوص حل بحران سوریه، وی قرار است امروز طرح پیشنهادی خود را برای حل بحران این کشور به شورای امنیت ارائه کند.

دی میستورا همچینین در حال تلاش برای آماده سازی شرایط جهت برگزاری دور جدیدی از مذاکرات وین با مشارکت بازیگران سوریه است.

وی روز چهارشنبه در مسکو اعلام کرد سازمان ملل آماده است تا میزبانی دور جدیدی از مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفان این کشور را بر عهد بگیرد.

کد مطلب 2959115

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