آموزش اولویت اصلی پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی و کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل مدیران حفاظت محیط‌زیست استان که در محل این اداره کل حفاظت برگزار شد، گفت: الویت اصلی ما در پدافند غیرعامل آموزش و آگاهی‌رسانی در خصوص پدافند غیرعامل است.

احمد جهانسری با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل موضوعی فرا بخشی است و نیاز به همراهی همه آحاد جامعه دارد، اظهار کرد: هدف از پدافند غیرعامل استفاده از فرصت‌های بهتر برای حفظ پایداری بیشتر در جامعه است و الویت اصلی ما آموزش و آگاهی‌رسانی در خصوص تهدیدات و پدافند غیرعامل است.

وی بابیان اینکه نوع تهدیدات باید در چهارچوب مشخصی به مردم معرفی شوند، تصریح کرد: تهدیدات زیستی، پرتوی، اقتصادی و سایبری مهم‌ترین تهدیدات موجود درزمینهٔ غیرعامل است.

جهانسری بابیان اینکه دفاع غیرعامل ادامه هشت‌ساله دفاع مقدس البته با تغییر مؤلفه‌های جنگی است، خاطرنشان کرد: در آغاز دفاع مقدس دو استاندارد دفاعی غربی و شرقی در دنیا وجود داشت و همه تحلیل‌گران معتقد بودند ایران بدون پیروی از این استانداردها در دفاع موفق نخواهد بود درحالی‌که امام راحل (ره) استاندارد جدید دفاعی بر اساس آموزه‌های اسلامی تعریف کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل استان سال گذشته راه‌اندازی شده است، گفت: اداره کل حفاظت محیط‌زیست یکی از اعضای اصلی این قرارگاه بوده و نقش این اداره کل در کاهش تهدیدات زیستی بسیار پراهمیت و مؤثر است.

حل بحران‌های زیست‌محیطی نیازمند همکاری پدافند غیرعامل و محیط‌زیست است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: محیط ‌زیست با سلامت، اقتصاد، امنیت، اجتماع و كلیه مقوله‌های زندگی بشر پیوند داشته و مرتفع نمودن بحران‌های موجود در حوزه‌های آب، خاک، هوا نیازمند پشتیبانی، همفکری و همکاری پدافند غیرعامل و محیط‌زیست است.

حمید قاسمی استفاده صحیح از فناوری جدید، ایجاد سیستم نظارتی دقیق برای استفاده از فناوری‌های جدید، ایجاد سیستم گواهی و مجوز دهی و افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را جزء لاینفک حرکت به‌سوی توسعه پایدار خواند و افزود :همکاری متخصصین ایمنی زیستی و فناوری زیستی در نقش و جایگاه اختصاصی خود می‌تواند گامی مؤثر در شروع فعالیت‌های ثمربخش باشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در پایان تصریح کرد: این اداره کل ضمن اعلام همکاری همه‌جانبه با مدیریت پدافند غیرعامل استان این آمادگی را دارد با استفاده از توان بالای کارشناسان متخصص خود در حوزه‌های محیط طبیعی و انسانی با تمام توان در راستای کاهش تهدیدات زیستی گام بردارد.