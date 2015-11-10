به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند گفت: ۶۰ درصد کارآموزان مراکز آموزشی مهارت های حرفه ای را دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تشکیل می دهند. معاون وزیر کار علت استقبال بالای فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دانشجویان از مراکز فنی و حرفه ای را ضعف نظام آموزشی کشور دانست و گفت: متاسفانه از یک طرف دانش آموزان در دوره های آموزشی نظری تحت پوشش مشاوره و هدایت تحصیلی درستی قرار نمی گیرند و از طرفی در مقطع برگزاری کنکور سراسری به علاقه و استعداد آنان بی توجهی می شود.

وی با بیان اینکه در دوره های عمومی آموزش فنی وحرفه ای انتظار شغل برای کارآموزان وجود ندارد، از ورود ۶۰ درصد کارآموزان آموزش های تخصصی به بازارکار کشور خبر داد. پرند تعداد استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای را ۶ هزار استاندارد برشمرد و افزود: از این تعداد ۳ هزار استاندارد آموزشی مربوط به رشته های کشاورزی و صنعتی و بقیه مربوط به رشته های خدماتی سایر رشته های مهارتی است.

معاون وزير کار از برنامه هاي اجرايي اولويت دار اين سازمان در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد و بيان داشت: برنامه هاي اجرايي اولويت دار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي اقتصاد مقاومتي توسط ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.

پرند بيان داشت: پروژه گسترش و بهبود آموزش هاي فني و حرفه اي در جهت افزايش مهارت نيروي كار براي اجراي طرح ارتقاي بهره وري نيروي كار در راستاي تحقق برنامه ملي ارتقاي بهره وري، همكاري در پروژه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي براي اجراي طرح توسعه صادرات غيرنفتي در راستاي تحقق برنامه ملي پيش بُرد برونگرايي اقتصاد از برنامه هاي اولويت دار اين سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتي است.

وی ادامه داد: پروژه ايجاد مراكز رشد آموزش فناوري هاي راهبردي نوين در مراكز آموزش فني و حرفه اي، پروژه توسعه مراكز آموزش فني و حرفه اي جوار كارخانه و همكاري در پروژه تدوين نظام كارورزي و كارآموزي دانش آموختگان براي اجراي طرح تقويت سرمايه انساني و توسعه كارآفريني در راستاي تحقق برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي بخش ديگري از برنامه هاي اين سازمان در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي هستند.

معاون وزیر کار اظهارداشت: همكاري در پروژه توسعه اشتغال پايدار روستايي براي اجراي طرح بهكارگيري ظرفيت ها و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي كشور در راستاي تحقق برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي و همكاري در پروژه طراحي و تدوين مدل محاسبه سرمايه انساني در محصول متناسب با بخش ها براي اجراي طرح سهم بري عادلانه عوامل توليد با تاكيد بر سرمايه انساني در راستاي تحقق برنامه ملي عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي بخشي ديگر از برنامه هاي اولويت دار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.