معرفی و بررسی انقلاب های علمی قرن ۲۱ در یک کتاب جدید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چشم اندازها» (انقلاب های علم در قرن بیست و یکم) نوشته میچیو کاکو به تازگی با ترجمه یوسف اردبیلی توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده و وارد کتابفروشی ها شده است.

دکتر میچیو کاکو فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه شهر نیویورک در این کتاب، تحقیقات دانشمندان ممتاز کنونی جهان را به هم پیوند داده است. او در این کتاب، سه انقلاب علمی که قرن بیستم را عمیقا دستخوش دگرگونی کردند، یعنی انقلاب کوانتومی، انقلاب زیست ژنتیکی و انقلاب رایانه ای را بررسی کرده و تحولات خیره کننده آن ها را در قرن بیست و یکم به طریق علمی پیش بینی می کند. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۹۸ منتشر شده است.

کتاب مذکور درباره آینده نامحدود علم و فن آوری است و دمنه مطالب خود را روی ۱۰۰ سال آتی و ماورای آن معطوف کرده است. نویسنده در مقدمه کوتاه خود بر کتاب، آورده است: کوشیده ام به طرح و تعبیه یک چارچوب زمانی بپردازم که در آن، پیش بینی های معینی تحقق خواهند یافت و یا محقق نخواهند شد. دانشمندان انتظار دارند برخی پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۰ اساسا وقوع پیدا کنند و بعضی دیگر تا سال های بیش تری مانند ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ به طول بیانجامند. در نتیجه همه پیش بینی ها وضعی یکسان ندارند؛ برخی در آینده ای طولانی تر رخ می نمایند بنابراین بیش تر از بقیه به تفحص و تامل نیازمندند.

این کتاب چهار بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: چشم اندازها، انقلاب رایانه ای، انقلاب زیست مولکولی و انقلاب کوانتومی.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

پل کاکس یکی از مبلغان مسیحی و از افراد نمونه پیشروی است که به معالجات و مداوای جوامع پزشکی مختلف توجه عمیق نشان داده است. او بالاخص در جستجوی داروهای جدیدی برای بومیان جزایر ساموآ واقع در اقیانوس آرام توفیق داشته است. (او زبان ساموآ را به روانی صحبت می کند و اخیرا رئیس قبیله ساموآها شده است.) کاکس از جادوگر قبیله می شنود که در آن جزایر گیاهی وججود دارد که در درمان تب زرد موثر است. وی این گیاه را به انستیتوی ملی سرطان می فرستد. انستیتوی مزیور در این گیاه یک عامل نیرومند ضد ویروسی پیدا می کند که امروزه یکی از داروهایی است که برای درمان HIV پیشنهاد شده است.

به طور طبیعی، میزان موفقیت برای یافتن داروهای نویدبخش در میان گیاهان کم است و حتی کم تر از یک درصد است. کاکس با استماع صبورانه دانش و خرد افراد بومی به میزان موفقیتی در حد ۷ درصد دست یافته است. در واقع، ۸۶ درصد گیاهانی که اخیرا تجزیه و تحلیل شده اند، فعالیت های زیست شناختی معنی داری را نشان داده اند که می توانند در مبارزه با امراض موثر افتند...

این کتاب ۵۳۶ صفحه، شمارگان ۶۶۰ نسخه و قیمت ۲۸۰ هزار ریال منتشر شده است.