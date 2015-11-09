مبادله اسناد همکاری امنیتی با ۳۶کشور/اشتغال۳۶۰هزار مهاجر در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشست مشترک استانداران با مسئولان نمایندگی ایران در خارج از کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: امروز برخی از تهدیدات همچون تروریسم، مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، مهاجرت زیست محیطی و امنیت قضایی جایگزین تهدیدات نظامی شده است.

وی ادامه داد: البته تروریسم که از آن به عنوان جنگ نیابتی یاد می شود، درصد رشد و بقای آن مبتنی بر مثلثی است که منطقه مرکزی آن انگیزه و سه ضلع آن حمایت های اقتصادی، سیاسی و بسترهای اجتماعی نهفته است و در منطقه ما از این بسترها کم نداریم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه ایران هزینه های مادی و معنوی زیادی در نظام بیبن الملل پرداخت می کند، افزود: برای این هزینه ها از ظرفیت نظام بین المللی استفاده نمی کنیم و در خیلی از موارد نیز بدهکار هم می شویم. به طور مثال اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به ترکیه کمک های مالی خوبی کرده است، در حالی که ما هیچ‌گاه از هزینه‌هایی که پرداخت می کنیم، بهره کافی نبرده ایم و شاید به این دلیل باشد که زبان انتقال مناسبی نداشته ایم.

ذوالفقاری با اشاره به اقدامات ایران گفت: سالانه ۸۰۰ تن کشفیات با منشاء تریاک داریم و یک‌هزار و ۲۰۰ باند مواد مخدر بین‌المللی یا حداقل منطقه‌ای را متلاشی می کنیم.

وی افزود: همچنین ۳۵۰ هزار قاچاقچی در کشور دستگیر شده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۴ هزار شهید و ۱۰ هزار مجروح در مبارزه با مواد مخدر داشته ایم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین با اشاره به هزینه های ایران در زمینه مهاجرت های غیرقانونی اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی را در مرزها دستگیر می کنیم که غیر از این یک‌هزار و ۵۰۰ پناهنده مجاز داریم و طبق آمار نیز ۵۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی در کشور حضور دارند.

ذوالفقاری گفت: ۴ هزار دانش آموز مهاجر در ۱۰۰ مدرسه ۱۰ کلاسه، ۲ شیفته مشغول به تحصیل هستند، ضمن اینکه ۳۲ هزار فارغ‌التحصیل و یا دانشجوی در حال تحصیل از این مهاجران در کشور حضور دارند که این اتباع مجاز در کشور ۳۶۰ هزار فرصت شغلی را اشغال کرده اند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تروریسم گفت: اگر ایران هیچ اقدام و خدمتی در زمینه مبارزه با تروریسم به دیگر کشورها نکرده باشد، حداقل از اتصال جریانات تروریستی در شرق و جنوب شرق با غرب و جنوب غرب جلوگیری کرده‌ایم که این کار بزرگی است و ایران به عنوان جزیره ثبات در منطقه از این اتصال جلوگیری کرده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: در زمینه مسائل مرزی نیز به خصوص بعد از جریان تروریستی گروهک عبدالمالک ریگی در سال ۸۵ نقطه عطفی در کشور شکل گرفت و با وجود آنکه قبل از آن تاریخ هم اقداماتی در این زمینه انجام شده بود، اما بعد از آن توجه بیشتری به این مناطق صورت گرفت.

ذوالفقاری در ادامه با اشاره به اقداماتی که برای ارتقاء امنیت در مناطق مرزی کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: احداث یک هزار و ۱۵۰ کیلومتر جاده مرزی، یک هزار و ۲۸۱ کیلومتر خاک‌ریز و کانال مرزی، نصب ۴۲۰ کیلومتر فنس و حفاظ و همچنین احداث ۱۳۰ کیلومتر دیوار بتونی از جمله این اقدامات بوده است. همچنین علاوه بر این، ۷۲۱ پایگاه مرزی احداث شده است.

وی افزود: امروز بر ۳ هزار کیلومتر از مرزهای کشور که در گذشته کنترل کمی بر روی آن داشته ایم، تحت مراقبت قرار گرفته و در زمینه اقدامات الکترونیکی هم فاصله زیادی با تکمیل آن نداریم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین به مبادله اسناد همکاری امنیتی با ۳۶ کشور اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد با ۱۹ کشور موافقتنامه، ۲۴ کشور یادداشت تفاهم و ۹ کشور قرارداد چند جانبه امضاء کرده ایم. همچنین با ۱۸ کشور نیز در مرحله تبادل و مذاکره برای انعقاد قرارداد امنیتی هستیم.