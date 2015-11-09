خوداتکایی ۸۵ درصدی در بخش گندم

اسماعیل اسفندیاری پور با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات انجام شده، خرید گندم در سال ۹۳ روند رو به رشد و صعودی داشته است، گفت: در سال ۹۱، ۲ میلیون و ۲۰ هزار تن و در سال ۹۲، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ این رقم به ۶ میلیون و ۷۱۶ هزارتن رسید، افزود: در این سال‌ها با ۴۰ درصد رشد خرید گندم از کشاورزان مواجه بودیم.

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی با اشاره به طرح خودکفایی گندم گفت: میانگین درصد خوداتکایی ما در گندم به ۸۵ درصد رسیده است که نسبت به سال‌های گذشته رشد نشان می دهد.

اسفندیاری پور با اعلام اینکه مطابق برنامه‌های انجام شده در ۴-۳ سال آینده کل نیاز کشور از تولید داخل تامین می شود، افزود: البته این موضوع باید با منابع اعتباری و پشتیبانی مورد نیاز از کشاورزان اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه تشکیل صندوق بذر با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و مشارکت شرکت های تولیدکننده بذر گندم در حال انجام است، تصریح کرد: بنیاد توانمندسازی گندم کاران با ۴ هزار و ۱۰۰ نفر عضو تشکیل شده است.