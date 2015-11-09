مراسم بزرگداشت «اقبال لاهوری» در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر امروز با حضور جمع کثیری از صاحبان اندیشه و قلم در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد از این شخصیت به عنوان عامل تاثیر گذار و وحدت آفرین یاد شد.

اقبال بر وحدت تکیه داشت

سرکنسول پاکستان در مشهد در این مراسم با بیان اینکه اقبال لاهوری حلقه وصل ارتباطی دو کشور ایران و پاکستان بود بیان کرد: اقبال لاهوری همواره بر وحدت میان کشورها تاکید داشت.

یاور عباس افزود: اقبال لاهوری همواره بر وحدت تکیه داشت و لذا بر همین اساس ضروری است تا مردم ایران و پاکستان بندهای قوی ارتباطی خود را حفظ کنند تا بتوانند بسیاری از مشکلات جهان اسلام را حل کنند.

وی با اشاره به اینکه اقبال لاهوری یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های جهان اسلامی و توانست تاثیر بسزایی بر متفکرین و بزرگان جهان اسلام بگذارد، گفت: این فیلسوف بزرگ پاکستانی علاقه عمیقی به ایران داشت و یک قرن پیش نقش ایران را در برهم زدن معادلات منطقه و جهان پیش بینی کرده بود.

وی ابراز کرد: اقبال همواره بر وحدت امت اسلامی تاکید داشت و معتقد بود مردم ایران و پاکستان نباید میراث ارزشمند و حلقه ارتباط خود را فراموش کنند.

وی تاکید کرد: دولت پاکستان هرساله روز بزرگداشت اقبال لاهوری را به عنوان پدر پاکستان گرامی می دارد چرا که جهانی می اندیشید و مخاطب او در اشعارش همه مردم جهان به خصوص مسلمانان بودند.

وی بیان کرد: علامه محمد اقبال لاهوری عقیده داشت شهر تهران می تواند مانند ژنو که مرکز مراوادات غرب است، مرکز مراودات شرق باشد.

وی با اشاره به اینکه اندیشه اقبال به یک گروه و یا ملت محدود نمی شد ادامه داد: شخصیت اقبال لاهوری ابعاد مختلفی داشت زیرا او فردی سیاستدان، فیلسوف، متفکر و یک رهبر فکری بود.

اندیشه های جهانی اقبال لاهوری

همچنین معاون نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق اقبال لاهوری پل ارتباطی ملل اسلامی دانست و گفت: این اندیشمند بزرگ اندیشه هایی جهانی داشت که باید از این اندیشه ها بهره وری درستی داشته باشیم.

محمود صادقی افزود: در دنیای کنونی که غرب در صدد نشان دادن چهره ای خشن از اسلام است گسترش دادن پیام صلح و دوستی بزرگانی همچون اقبال لاهوری و سید جمال الدین اسدآبادی می تواند این اهداف دشمنان را خنثی کند.

علوم انسانی مبتنی بر ریشه های اصیل اسلامی است

در ادامه رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با اشاره به اینکه در دوره کنونی و با توجه به نزدیک شدن فرهنگ ها به یکدیگر نقش فرهنگ نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود، گفت: دو کشور ایران و پاکستان سال های بسیاری است که روابط گسترده دینی، تاریخی و فرهنگی با یکدیگر دارند و این مسئله را می توان از دل سنگ نوشته ها و بناهای تاریخی این دو کشور مشاهده کرد.

سیدحسین نوعی شناخته شدن شئون مختلف فرهنگ ملل و ارتباط فرهنگ این کشورها با جوامع اسلامی از موارد مورد تاکید اسلام دانست و خاطرنشان کرد: علوم انسانی مبتنی بر ریشه های اصیل اسلامی و نیاز امروز جهان اسلام است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی فرهنگی جوامع اسلامی، تعمیق وحدت اسلامی میان ملل مسلمان وظیفه عالمان جهان اسلام است که این وظیفه را باید با قلم و قدم خود و همراه کردن مسئولان کشورها انجام دهند.

وی تصریح کرد: در دوره دهکده جهانی باید با تلاش و همفکری برنامه ریزان و علما مراکز دانشگاهی جهان اسلام را در حوزه شناخت معارف اسلامی تقویت کنیم و در این میان توجه لازم به رشته های علوم انسانی بسیار موثرتر از علوم پایه و مهندسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال شاعر، فیلسوف و متفکر مسلمان پاکستانی اشعار زیادی نیز به زبان های فارسی و اردو سروده است.

اقبال نخستین شخصی بود که ایدهٔ یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد.

اقبال در کشور پاکستان به طور رسمی «شاعر ملی» خوانده می‌شود.