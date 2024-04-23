هشدار اقبال لاهوری از تمدن مغرب زمین به ما

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ۳ فروردین با همراه تعدادی از وزرا از جمله محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عازم پاکستان شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر درباره مناسبات فرهنگی دو ملت ایران و پاکستان، گفت: شاید برای اثبات تقدم ارتباط و دیپلماسی فرهنگی با برخی کشورها نیاز به استدلال، بحث و گفت‌وگو داشته باشیم اما در مورد برخی از حوزه‌های فرهنگی و کشورهای حوزه تمدنی به هیچ استدلالی نیاز نداریم.

وی افزود: با پاکستان به دلیل همگرایی‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی گسترده‌ای که داریم چاره‌ای جز تقدم به تعامل فرهنگی نداریم؛ ما با تعامل فرهنگی با دوستان، برداران و خواهران پاکستانی در صف امت واحده قرار می‌گیریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه توفیق داریم در شهر اقبال لاهوری قرار داریم و روح فرهنگ ایرانی حاکم است، گفت: به واسطه وجود بزرگانی مثل اقبال لاهوری با پاکستان و مردم این کشور احساس همدلی، همگرایی و وحدت می‌کنیم. اقبال لاهوری از غرب و دل مشغولی‌های تمدن مغرب زمین به ما هشدار و بیدار باش می‌دهد و ما را به بیداری از خواب و رخوت دعوت می‌کند؛ در همین راستا در شعری می‌گوید: از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز / از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز

اسماعیلی در پایان گفت: با وجود بزرگان، شعرا و حکمایمان امروز بیشترین بستر همدلی و همگرایی را با مردم پاکستان داریم و انشاالله این سفر آغازی دوباره برای ارتباطات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای میان دو کشور بزرگ و مهم در جهان اسلام خواهد بود.