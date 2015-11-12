حجت‌الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهبود وضعیت راه‌های جنوب استان بوشهر را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و از بدو ورودم به عنوان نماینده مردم در مجلس، پیگیر پروژه جاده جم به ریز بودم.

وی افزود: در نشست با معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت، این جاده را جاده مرگ عنوان کردم و تاکید کردم که مردم سال‌هاست چشم انتظار جاده ایمن جم به ریز هستند.

احمدی گفت: وزیر نفت با تامین اعتبار جاده فوق موافقت کرد و دستور مطالعه آن را صادر کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بعد از نشست مذکور، جلساتی متعدد نیز با مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیر عامل شرکت ملی نفت در زمینه تسریع در اجرای پروژه فوق و مسایل مربوط داشتم.

وی افزود: خوشبختانه مطالعه فاز اول پروژه تمام شده است و مناقصه هم انجام شده است و پیمانکار در حال تجهیز کارگاه برای شروع پروژه است.

احمدی با بیان اینکه فاز اول جاده جم - ریز با اعتبار ۱۹۵ میلیارد ریال احداث می‌شود، خاطرنشان کرد: مطالعه فاز دوم و سوم همزمان با اجرای فاز نخست انجام می شود.