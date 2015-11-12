«همایش عالم واقف» در خراسان شمالی برگزار می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، از آیت الله میرزابابا مرتضوی بجنوردی به عنوان یکی از علما و فقهای بزرگ شیعه و از روحانیون قدرتمند منطقه خراسان در زمان قاجار یاد کرد و گفت: این عالم جلیل القدر که در سنخواست خراسان شمالی به دنیا آمده، یکی از واقفان بزرگ ایران است که بخشی عمده ای از دارایی های خود را به نیت روضه سیدالشهدا در بجنورد وقف کرده است.

وی افزود: این عالم ربانی به رغم برخورداری از ثروت فراوان، در زمان حیات ثلث اموال و دارایی های خود را به نیت روضه خوانی سیدالشهدا(ع)، کمک به فقرا و نیازمندان شیعه و تامین مخارج عزاداری چهارده معصوم(ع) وقف کرده است.

حجت الاسلام سهرابی تصریح کرد: معرفی و شناخت بیشتر این عالم بزرگوار به عنوان یکی از سرمایه معنوی خراسان شمالی، با برگزاری همایشی که در آذرماه امسال با عنوان «همایش عالم وقف» در بجنورد برگزار می شود، پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده شرکت کنندگان در این همایش می توانند چکیده و اصل مقالات و آثار خود را در دو بخش مقالات عمومی و اختصاصی حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری به دبیرخانه این همایش واقع در اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی ارسال کنند.

حجت الاسلام سهرابی افزود: بخش مقالات عمومی این همایش شامل سه موضوع «روحانیت، وقف و نیازهای اجتماع»، «وقف، روحانیت و اقتصاد مقاومتی و خدمات متقابل»، «وقف و حوزه‌های علمیه» و بخش مقالات اختصاصی این همایش نیز به سه موضوع «شناخت ابعاد علمی و اجتماعی آیت الله میرزابابا مرتضوی»، «معرفی موقوفات» و «تأثیر موقوفات آیت الله میرزابابا مرتضوی در ترویج مکتب اهل بیت(ع)» اختصاص یافته است.

حجت الاسلام سهرابی معرفی و شناخت این عالم بزرگوار و ترویج فرهنگ وقف در جامعه را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

گفتنی است: وقف ششدانگ روستای رضاآباد و همچنین املاکی در مرکز شهر بجنورد از جمله موقافات این عالم ربانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری در سفر مهرماه سال ۹۱ به این استان با اشاره به خصوصیات بارز آیت الله مرتضوی، از وی به عنوان روحانی متصرفِ قدرتمندِ مردمىِ با نفوذ در سرتاسر این منطقه یاد کردند.