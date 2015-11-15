جهان در کنار ملت ایران برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه بایستد

به گزارش خبرگزاری مهر حزب ندای ایرانیان طی پیامی با محکومیت اقدامات تروریستی در لبنان و فرانسه تاکید کرد: ریشه کردن کرن تروریسم نیاز به عزمی جدی بین المللی دارد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«در چند روز گذشته ما شاهد تروریسم در فرانسه و کشتار شهروندان غیر نظامی بودیم. حزب ندای ایرانیان ضمن همدردي با قربانيان اين فجايع و محکومیت تروریسم داعش از لبنان تا فرانسه بر این نکته پای می فشارد که اکنون امنیت مفهومی به هم پیوسته در کل جامعه بشری است و ریشه کن کردن آن نیاز به عزمی جدی و صادقانه و واقع بینانه در سطح بین المللی دارد.

ما به عنوان جزئی از ملت ایران از همه مردم جهان می‌خواهیم که در مبارزه ما با افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه در کنار ما بایستند».

