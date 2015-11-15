«دونده» به تورین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونده» روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۳۹۴ در تورین ایتالیا به نمایش گذاشته می‌شود.

تماشاگران ایتالیایی این اثر امیر نادری را که در سال ۱۳۶۴ با تهیه‌کنندگی کانون تولید شده است، طی دو روز در سینما «ماسیمو» موزه ملی سینما شهر تورین به تماشا می‌نشینند.

فیلم «دونده» طی همه‌ این سال‌ها علاوه بر انتخاب به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار سینمای ایران از سوی منتقدان سینما موفقیت‌های بسیاری را در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان تجربه کرده است.

در این میان کسب جایزه «بالن طلایی» از جشنواره فیلم «سه قاره نانت» کشور فرانسه در سال ۱۹۸۵ و نیز جایزه منتقدان بین‌المللی از جشنواره «ملبورن» کشور استرالیا در سال ۱۹۸۷ به همراه حضور در جشنواره های متعدد بین المللی در کارنامه درخشان این فیلم ثبت شده است.

«دونده» روایت‌گر داستان «امير» نوجوان تنها و بی‌سرپرستی است كه در يك لنج به گل نشسته زندگی‌اش را به سختی می‌گذراند و حتی قادر به خواندن و نوشتن نیست. او به كشتی، هواپيما، قطار و هر چيزی كه او را از آن محيط دور كند علاقه نشان می‌دهد و ميل عجيبی به شركت در مسابقه‌های مختلفی دارد كه بچه‌های هم‌سن و سالش ترتيب می‌دهند. عشق به آموختن و عشق به دويدن با ميل پيروزی درهم می‌آميزد و او را به سوی موفقيت در همه عرصه ها می‌برد.