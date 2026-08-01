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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

کشتی آزاد نوجوانان جهان- آذربایجان

اولین مدال طلای کشتی آزاد نوجوانان ضرب شد/اسمعلی نقره‌ای شد

اولین مدال طلای کشتی آزاد نوجوانان ضرب شد/اسمعلی نقره‌ای شد

در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان به میزبانی آذربایجان امیرعلی فراستی به اولین مدال طلا رسید.

رقابت های رده بندی و فینال 5 وزن اول کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.


به در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل الماسوف از روسیه با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله ایوب‌جان بازارزاده را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله تاکاهیرو هاگینو از ژاپن را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. فراستی در دیدار پایانی با نتیجه 10 بر صفر زتنی توگی از مجارستان را شکست داد و اولین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

همچنین در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شوتسیسویلی از یونان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۴ بهروز آشیروف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. اسمعلی در این مرحله مورتاز باگداوادزه از گرجستان را ۵ بر ۲ شکست داد و دومین فینالیست ایران در روز نخست رقابت لقب گرفت وی در دیدار نهایی با نتیجه 7 بر 4 مغلوب ماگومد عماروف از روسیه شد و به مدال نقره بسنده کرد.

کد مطلب 6905532
سیده فرزانه شریفی

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