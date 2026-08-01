روایت وزیر خارجه ترکیه از رایزنی اش با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات منطقه‌ای را بررسی کرد.

فیدان در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ان سوسیال» منتشر کرد، اعلام کرد که در این گفت‌وگوی تلفنی، آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و برقراری صلحی پایدار ادامه خواهد داد.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که چند مقام در وزارت امورخارجه ترکیه به این شبکه گفته اند که فیدان در تماس تلفنی با عراقچی بر تلاش ها برای پایان دادن به درگیری ها و تحکیم صلح دائم تأکید کرده است.