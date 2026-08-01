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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۳

مقر گروه‌های تجزیه‌طلب در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفت

مقر گروه‌های تجزیه‌طلب در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفت

منابع خبری و رسانه‌های محلی عراق از انفجارهای شدید و پی‌درپی در مناطق مختلف دو استان سلیمانیه و اربیل در شمال این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «العهد»، مقرهای متعلق به گروه‌های تجزیه‌طلب مستقر در استان سلیمانیه هدف حملات چندین فروند پهپاد انتحاری قرار گرفته‌اند.

شدت این حملات به حدی بود که صدای انفجارهای ناشی از آن در بخش‌های وسیعی از این استان طنین‌انداز شد و موجی از گمانه‌زنی‌ها را در میان ساکنان محلی به همراه داشت.

هم‌زمان با این حملات پهپادی در سلیمانیه، گزارش‌های دریافتی از اربیل نیز نشان می‌دهد که چندین انفجار مهیب، مناطقی از این استان را به لرزه درآورده است.

بر اساس گزارش برخی شبکه های خبری، این انفجارها ناشی از تهاجم پهپادی هدفمند به پناهگاه‌ها و مواضع احزاب و گروه‌های تجزیه‌طلب در حومه اربیل بوده است.

برخی منابع رسانه‌ای دیگر نیز اعلام کردند که به دنبال آغاز این حملات هواپیمایی، سامانه‌های پدافند هوایی مستقر در منطقه فعال شده و تلاش‌هایی برای رهگیری و مقابله با پرتابه‌های مهاجم صورت گرفته است.

کد مطلب 6905711

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
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      ریشه تروریسم باید خشکانده شود در طول تاریخ معاصر ایران این تروریست های بی ریشه و آلت دست استعمار همیشه برای کشورهای منطقه من جمله ایران عراق سوریه و ترکیه مزاحمت ایجاد کرده و حتی جوانان خودشان را به کشتن داده اند سپاه قهرمان ریشه این تروریست ها را بخشکاند

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