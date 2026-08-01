به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «العهد»، مقرهای متعلق به گروههای تجزیهطلب مستقر در استان سلیمانیه هدف حملات چندین فروند پهپاد انتحاری قرار گرفتهاند.
شدت این حملات به حدی بود که صدای انفجارهای ناشی از آن در بخشهای وسیعی از این استان طنینانداز شد و موجی از گمانهزنیها را در میان ساکنان محلی به همراه داشت.
همزمان با این حملات پهپادی در سلیمانیه، گزارشهای دریافتی از اربیل نیز نشان میدهد که چندین انفجار مهیب، مناطقی از این استان را به لرزه درآورده است.
بر اساس گزارش برخی شبکه های خبری، این انفجارها ناشی از تهاجم پهپادی هدفمند به پناهگاهها و مواضع احزاب و گروههای تجزیهطلب در حومه اربیل بوده است.
برخی منابع رسانهای دیگر نیز اعلام کردند که به دنبال آغاز این حملات هواپیمایی، سامانههای پدافند هوایی مستقر در منطقه فعال شده و تلاشهایی برای رهگیری و مقابله با پرتابههای مهاجم صورت گرفته است.
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