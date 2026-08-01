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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

کشتی آزاد نوجوانان جهان- آذربایجان

دومین مدال برنز بر گردن آزادکار نوجوان ایران

دومین مدال برنز بر گردن آزادکار نوجوان ایران

در رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان به میزبانی آذربایجان سام ارشد به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال 5 وزن اول کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، سام ارشد در دور نخست گونس آلوز از برزیل را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز نبی‌یف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

ارشد در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۶ تیمور ابومسلیموف از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل شوخیددین علی‌یف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. سیار در این دیدار با نتیجه 9 بر صفر مقابل دانی‌یار از قزاقستان به پیروزی رسید و به مدال برنز دست یافت.

کد مطلب 6905509
سیده فرزانه شریفی

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