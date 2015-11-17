دلیل لغو ناگهانی اکران «حکایت عاشقی»/ تعدد فیلم داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۶ آبان ماه روابط عمومی فيلم سينمايی «حكايت عاشقی» به کارگردانی احمد رمضان‌زاده و به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی اعلام کرد یک روز مانده به اکران این اثر سینمایی از اکران آن جلوگیری شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی، اعتراض شرکت «جوزان فیلم» پخش‌کننده فيلم سينمايی «حكايت عاشقی» در سینماهای کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده است و متتظر تصمیم نهایی مسئولان سینمایی این وزراتخانه هستند.

در همین زمینه غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش به خبرنگار مهر توضیح داد: از آنجا که اکران فیلم سینمایی «حکایت عاشقی» طبق درخواست تولیدکنندگان به شورای صنفی نمایش در گروه آزاد بوده است و از طرف دیگر نیز آبان ماه ما با تعدد اکران فیلم ها در پردیس های سینمایی روبرو بودیم، تصمیم گرفته شد که این هفته فیلم «حکایت عاشقی» اکران نشود.

وی در پایان بیان کرد: هفته آینده برای زمان اکران «حکایت عاشقی» تصمیم می گیریم. قرار نیست فیلم دیگری جایگزین این فیلم شود و این تصمیم تنها به علت تراکم فیلم های اکران شده در ماه آبان بوده است.

اکران سراسری و عمومی «حكايت عاشقی» قرار بود از روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه توسط شرکت پخش «جوزان فیلم» در سینماهای تهران و شهرستان های مختلف کشور آغاز شود ولی این اکران به تعویق افتاد. در این فیلم بهرام رادان، قطب‌الدین صادقی، بهمن زرین‌پور، شیلان رحمانی و شوان عطوف به ایفای نقش پرداخته‌اند.