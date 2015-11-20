به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین جشنواره شعر دانش‌آموزی «موسم گل»، مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره با حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ناصر فیض، فاضل نظری و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی و ادبی در فرهنگسرای ارسباران در تهران برگزار شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مراسم با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره شعر دانش آموزی، گفت: تداوم چنین برنامه­‌هایی که موجب شناسایی و گردهمایی شاعران جوان و تازه­‌کار و شعرخوانی آنان می­‌شود، یک خدمت بزرگ فرهنگی است، چرا که به غنای سرمایه شعر در این مرز و بوم منجر می­‌شود.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ و تکریم زبان فارسی در برابر خطرات و ورود واژه­‌های بیگانه، از شاعران به ویژه شعرای جوان که تازه پا به عرصه شعر و شاعری می­‌گذارند، رعایت و پاسداشت زبان فارسی را خواستار شد.

ابراهیم پور دبیر این جشنواره نیز در این مراسم با بیان اینکه بیش از ۱۱۰۰ شعر توسط هیئت داوران در این جشنواره بررسی شد، یادآور شد: داوری مرحله نهایی را علیرضا قزوه، ناصر فیض، عباس محمدی، قادر طراوت‌پور، محمد صمیمی و سجاد سامانی به عهده داشتند.

در ادامه مراسم ۱۰ شاعر برتر جوایز و لوح یادبود و همچنین ­چهل شاعر برگزیده تقدیرنامه ویژه جشنواره را از دستان حدادعادل دریافت کردند. شعرخوانی ۱۰ شاعر برتر نوجوان، ناصر فیض، فاضل نظری و شاعران از دیگر بخش‌­های این مراسم بود.