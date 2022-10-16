توجه و رضایت پیامبراکرم(ص) از اشعار شاعران حقگو

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کنگره ملی شعر وحدت اسلامی که در تالار وحدت برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: امروز بسیاری در تلاش هستند تا مسلمانان را در برابر مسلمانان و ایرانی را در برابر ایرانی قرار دهند با توجه به این امر وحدت امت اسلامی امری ضروری است.

وی با اشاره به ماجرای نصب حجر الاسود در کنار خانه خدا گفت: پیامبراکرم با هوشیاری توانستند با ایجاد وحدت از تفرقه جلوگیری کنند و این کار را به سرانجام برسانند.

حدادعادل درباره شعر نبوی در ادبیات عرب و فارسی بیان داشت: با اینکه قرآن کریم شعر نیست و خداوند به این مساله تاکید دارد اما پیامبراکرم(ص) با وجود اینکه شاعر نبود اما به شعر اهمیت بسیاری می‌دادند و شاعران حق گو را عزیز می‌داشتند. بر همین اساس شعر از دوران پیامبر اکرم(ص) و در اسلام جایگاه پیدا کرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: کعب بن زهیر قصیده‌ای را برای پیامبر خواند و حضرت عبای خود را به او صله داد و همین امر در میان مسلمانان یک سنت شد به گونه‌ای که شعر شاعران عرب سرشار از نعت پیامبر است.

وی با بیان اینکه بسیاری از شاعران فارسی زبان نیز زمانی که می‌خواستند کتاب شعر خود را آغاز کنند با نعت پیامبر شروع می‌کردند گفت: در ادبیات فارسی کمتر شاعر درجه یکی سراغ داریم که برای پیامبر شعر نسروده باشد و این افتخار برای شاعران فارسی زبان است که شعر خود را برای حضرت می‌سرودند.

حدادعادل به بیان خاطره‌ای از سال ۱۳۴۶ پرداخت و تصریح کرد: سال ۱۳۴۶ بود که آغاز پانزدهمین قرن بعثت محسوب می‌شد بر همین اساس مراسم معنوی به مدت یک هفته در تهران برگزار شد. بخشی از این مراسم به برگزاری مسابقه شعر مربوط می‌شد خاطرم هست در این مسابقه سید عبدالکریم امیری که شعری در وصف پیامبر سروده شده بود، برنده شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: همچنین از افتخارات دیگر شعر نبوی در زبان فارسی وجود مدایح نبوی ۸۰۰ صفحه‌ای است که توسط سید ضیاالدین دهشیری سروده شده است.