به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، صبح امروز همایش پیاده روی خانوادگی با حضورهزاران نفر از مردم بجنورد از محل شهدای گمنام این شهر برگزار شد.

این مراسم پیاده روی ساعت هفت صبج جمعه با هدف تقویت روحیه ورزش همگانی، از محل گلزار شهدای گمنام بجنورد آغاز و از مسیر جاده سلامت به مقصد بوستان بش قارداش بجنورد با طی مسافت پنج کیلومتر انجام شد.

اجرای مراسم سخنرانی و برنامه‌های رزمی به عنوان برنامه های جانبی این همایش، پایان بخش این مراسم بود.

در پایان این مراسم به قید قرعه به برخی از شرکت کنندگان نیز هدایایی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ آبان‌ماه تا پنجم آذرماه به عنوان هفته گرامیداشت بسیج مستضعفین نامگذاری شده است.