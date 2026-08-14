عملیات ۱۱ ساعته نجات مصدوم سقوط از ارتفاع در معدن طارم

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات امدادرسانی و انتقال یک مرد ۳۸ ساله که بر اثر سقوط از ارتفاع در محدوده معدنی منطقه طارم قزوین دچار حادثه شده بود، پس از حدود ۱۱ ساعت تلاش نیروهای امدادی با موفقیت به پایان رسید.

این حادثه در محدوده معدن منطقه طارم، در مسیر نجف‌آباد به فیله‌ورین از توابع بخش نیارک رخ داد و طی آن یک مرد ۳۸ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع مصدوم شد.

عملیات امدادرسانی به این حادثه از ساعت ۲۰ روز ۱۹ مردادماه آغاز شد و با توجه به شرایط دشوار منطقه، دسترسی سخت به محل حادثه و صعب‌العبور بودن مسیر، روند امدادرسانی و انتقال مصدوم تا ساعت ۷ صبح روز ۲۰ مردادماه ادامه داشت.

پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پایگاه نیارک با همراهی تیم هلال‌احمر در محل حضور پیدا کردند و اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی را برای مصدوم انجام دادند.

نیروهای امدادی پس از رسیدن به محل حادثه، ضمن ارزیابی وضعیت مصدوم، اقدامات لازم برای بی‌حرکت‌سازی و تثبیت وضعیت وی را انجام دادند تا امکان انتقال ایمن او از منطقه حادثه فراهم شود.

با توجه به قرار گرفتن محل حادثه در منطقه‌ای کوهستانی و صعب‌العبور، انتقال مصدوم از محل حادثه نیز با دشواری زیادی همراه بود و حدود سه ساعت به طول انجامید.

نیروهای امدادی در حالی عملیات انتقال را دنبال کردند که مسیرهای کوهستانی منتهی به دره و نقاط صعب‌العبور را در دل تاریکی شب پشت سر می‌گذاشتند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌توانست روند انتقال مصدوم و حتی سلامت امدادگران را با خطر مواجه کند.

با این حال، امدادگران با تلاش مستمر، رعایت اصول ایمنی و استفاده از توان تیمی، موفق شدند مصدوم را از محل حادثه خارج کرده و به نقطه امن انتقال دهند.

پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبتی لازم، مصدوم برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز به محل مناسب منتقل شد.

این عملیات در نهایت پس از حدود ۱۱ ساعت تلاش بی‌وقفه نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی پایگاه نیارک و تیم هلال‌احمر، در ساعت ۷ صبح روز ۲۰ مردادماه با موفقیت به پایان رسید.

