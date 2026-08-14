  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

وعده دوباره برای احیا و راه‌اندازی کارخانه «پارسلیون» خرم‌آباد

وعده دوباره برای احیا و راه‌اندازی کارخانه «پارسلیون» خرم‌آباد

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان وعده احیا و راه‌اندازی کارخانه «پارسیلون» در مرکز این استان را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در نشست بررسی و تعیین تکلیف آخرین وضعیت شرکت پارسیلون خرم‌آباد، اظهار داشت: واگذاری مناسب و شناسایی سرمایه‌گذار توانمند برای این کارخانه بعد از طی‌کردن مراحل خلع‌ید و تعیین تکلیف واگذاری نامناسب قبلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: براین‌اساس بعد از برگزاری دو مزایده قبلی، طی یک سال اخیر جلسات زیادی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد و در جریان سفر ریاست‌جمهور به استان نیز بر این موضوع تأکید شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: باتوجه‌به بازدیدهای انجام شده و بررسی‌هایی که در خصوص سرمایه‌گذاران موصوف به انجام رسیده، روند احیا و راه‌اندازی آن در قالب برگزاری مزایده‌های پیشرو، با هماهنگی‌هایی که با مالک این کارخانه در قالب پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به‌عمل‌آمده به انجام برسد.

کد مطلب 6916494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه