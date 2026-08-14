به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاهآباد در نشست بررسی و تعیین تکلیف آخرین وضعیت شرکت پارسیلون خرمآباد، اظهار داشت: واگذاری مناسب و شناسایی سرمایهگذار توانمند برای این کارخانه بعد از طیکردن مراحل خلعید و تعیین تکلیف واگذاری نامناسب قبلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: برایناساس بعد از برگزاری دو مزایده قبلی، طی یک سال اخیر جلسات زیادی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار شد و در جریان سفر ریاستجمهور به استان نیز بر این موضوع تأکید شد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: باتوجهبه بازدیدهای انجام شده و بررسیهایی که در خصوص سرمایهگذاران موصوف به انجام رسیده، روند احیا و راهاندازی آن در قالب برگزاری مزایدههای پیشرو، با هماهنگیهایی که با مالک این کارخانه در قالب پیشنهادهای سرمایهگذاری بهعملآمده به انجام برسد.
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