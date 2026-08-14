سقوط مرگبار ۲ کارگر در چاه بهبهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهبهان اعلام کرد: در پی اعلام شهروندان مبنی بر سقوط دو کارگر تبعه افغانستان در یک حلقه چاه در محدوده اطراف کارخانه سیمان بهبهان، تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات امداد و نجات و خارج کردن افراد گرفتار در چاه را آغاز کردند که مشخص شد هر دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در ادامه، نیروهای آتش‌نشانی اجساد این دو کارگر را از داخل چاه خارج کردند.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهبهان، علت وقوع این حادثه و جزئیات بیشتر درباره چگونگی سقوط این دو کارگر در دست بررسی است.