ترافیک در محورهای مواصلاتی قزوین پرحجم است

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تعطیلات سهروزه، از صبح امروز شاهد افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی استان قزوین هستیم.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراههای قزوین-رشت، قزوین-زنجان و قزوین-کرج و همچنین محور بویینزهرا به سمت تهران، پرحجم گزارش شده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در محدوده پیش از تونلهای الوندی و شیرینسو، ترافیک حالت ایستایی پیدا کرده و خودروها در چند کیلومتر این محور با توقف و کندی حرکت مواجه هستند.
تقیخانی تصریح کرد: همچنین ترافیک در محدوده کنارگذر تا حوالی محمدیه نیمهسنگین است و با توجه به حجم خودروهای موجود در محورهای استان، پیشبینی میشود این شرایط تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به احتمال ادامه موج بازگشت در روز آینده گفت: پیشبینی میکنیم فردا نیز با انبوهی از خودروهایی که به سمت تهران حرکت میکنند مواجه باشیم و لازم است رانندگان برای تردد در این محورها برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
رئیس پلیس راه استان قزوین نخستین توصیه خود به شهروندان را مدیریت زمان سفر عنوان کرد و گفت: اگر شهروندان و هموطنان کار ضروری ندارند، توصیه میکنیم سفر خود را به روز دیگری موکول کنند تا در شرایط مساعدتری در محورهای مواصلاتی تردد داشته باشند.
تقیخانی افزود: افرادی که به هر دلیل ضرورت دارند در این شرایط سفر کنند، حتماً با صبر و حوصله رانندگی کرده و از انجام رفتارهای پرخطر در جادهها خودداری کنند.
وی تأکید کرد: رانندگان از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ و تغییر مسیرهای ناگهانی و همچنین عدم رعایت فاصله طولی با خودروی مقابل بهطور جدی پرهیز کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین از رانندگان خواست برای استراحت، از توقف در حاشیه آزادراهها خودداری کنند، چراکه توقف در حاشیه مسیر میتواند خطرآفرین باشد و زمینهساز بروز تصادفات شود.
تقیخانی در پایان خاطرنشان کرد: بنده و همکارانم همچنان در خدمت شهروندان و هموطنان عزیز هستیم و امیدواریم همه مسافران با رعایت قوانین و توصیههای پلیس، سفری ایمن و بدون حادثه در پیش داشته باشند.
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