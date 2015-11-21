به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نشست عادی وزارتی و نشست فوق العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز امروز شنبه ۲۹ آبان ماه به ریاست وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به میزبانی تهران آغاز به کار کرد که انتخاب دبیرکل جدید و یا تمدید دوره فعالیت دبیرکل ایرانی فعلی این مجمع جهانی گاز یکی از مهمترین اهداف برگزاری نشست امروز است.

بر این اساس همزمان با اعلام کاندیداتوری دوباره محمدحسین عادلی دبیرکلی فعلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، کشور لیبی هم برای تصاحب این کرسی کلیدی مجمع اعلام آمادگی کرده است، با این وجود مسئولان وزارت نفت احتمال تمدید دوباره دبیرکلی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز را بالا عنوان می کنند.

بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه تاکنون تنها کشور لیبی برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعلام آمادگی کرده، گفته است: احتمال تمدید دوره دبیر کلی محمدحسین عادلی دبیرکل فعلی این مجمع گازی وجود دارد.

امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت هم از احتمال تمدید دوره دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز پس از برگزاری نشست عادی و فوق العاده امروز در تهران خبر داده است.

هفدهمین نشست عادی وزارتی و نشست فوق العاده وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز امروز به میزبانی هتل همای تهران آغاز به کار کرده است.

در پانزدهمین اجلاس وزرای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران (یکشنبه ١٢ آبان) محمدحسین عادلی با کسب رای لازم به عنوان دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب و معرفی شده بود.

در شرایط فعلی کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات؛ ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می‌روند و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.

کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.