به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میگوئل دیاز کانل رئیس‌ جمهور کوبا امروز چهارشنبه در واکنش به محکومیت تحریم‌ های این کشور در سازمان ملل اعلام کرد: جهان بار دیگر با اکثریتی قاطع، مخالفت خود را با محاصره [اقتصادی] ابراز کرد؛ آن هم با وجود شدیدترین فشارها و باج‌ خواهی‌ های ایالات متحده.

رئیس‌ جمهور کوبا سپس ادامه داد: پیروزی هاوانا در سازمان ملل، پیروزی مردم کوباست؛ مردمی که در برابر خفقان اقتصادی و تهدیدهای ایالات متحده، تن به تسلیم نمی‌دهند. این پیروزی حقیقت است در برابر کسانی که برای تحمیل مجازات دسته‌ جمعی بر یک ملت، به دروغ و باج‌ خواهی متوسل می‌شوند.

از سوی دیگر، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا نیز اعلام کرد: پیروزی‌ اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل علیه محاصره [اقتصادی] ایالات متحده به دست آمده است که تأییدی دیگر بر این است که کوبا تهدید محسوب نمی‌شود؛ بلکه این خود محاصره است که تهدید به شمار می‌آید.