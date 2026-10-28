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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

واکنش کوبا به محکومیت تحریم‌های این کشور در سازمان ملل

واکنش کوبا به محکومیت تحریم‌های این کشور در سازمان ملل

رئیس‌ جمهور کوبا در واکنش به محکومیت تحریم‌های این کشور در سازمان ملل اعلام کرد: این پیروزی مردم هاوانا در سازمان ملل است؛ کسانی که در برابر خفقان اقتصادی و تهدیدهای آمریکا تسلیم نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میگوئل دیاز کانل رئیس‌ جمهور کوبا امروز چهارشنبه در واکنش به محکومیت تحریم‌ های این کشور در سازمان ملل اعلام کرد: جهان بار دیگر با اکثریتی قاطع، مخالفت خود را با محاصره [اقتصادی] ابراز کرد؛ آن هم با وجود شدیدترین فشارها و باج‌ خواهی‌ های ایالات متحده.

رئیس‌ جمهور کوبا سپس ادامه داد: پیروزی هاوانا در سازمان ملل، پیروزی مردم کوباست؛ مردمی که در برابر خفقان اقتصادی و تهدیدهای ایالات متحده، تن به تسلیم نمی‌دهند. این پیروزی حقیقت است در برابر کسانی که برای تحمیل مجازات دسته‌ جمعی بر یک ملت، به دروغ و باج‌ خواهی متوسل می‌شوند.

از سوی دیگر، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا نیز اعلام کرد: پیروزی‌ اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل علیه محاصره [اقتصادی] ایالات متحده به دست آمده است که تأییدی دیگر بر این است که کوبا تهدید محسوب نمی‌شود؛ بلکه این خود محاصره است که تهدید به شمار می‌آید.

کد مطلب 6993039

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